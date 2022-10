Cooperativas de mayores se han manifestado ante el Palau de la Generalitat para pedir una regulación de las viviendas colaborativas (grupos de viviendas con servicios comunes en régimen cooperativo) y aval público para los créditos que se necesitan para la construcción. Según dicen, en València capital ya se podrían poner en marcha media docena de proyectos, tres de los cuales ya han sido presentados en el Ayuntamiento de València. Como resultado de esta protesta, los manifestantes ya han conseguido importantes avances, por ahora en forma de compromisos. El más claro es el de Unides Podem-Esquerra Unida, que esta misma mañana ha registrado en las Corts una Proposición de Ley solicitando la regulación de este tipo de viviendas. Pero también el de representantes del Partido Socialista, entre ellos una representante del president Ximo Puig; y de la propia Conselleria de Vivienda, la subsecretaria Blanca Jiménez, que les han recibido al término de la protesta y se han comprometido a impulsar un texto en ese sentido.

El modelo que defienden estas cooperativas (no es el único) es que el ayuntamiento ponga el solar y avale los créditos necesarios para que ellos construyan y paguen las viviendas, que serían de su propiedad durante 75 años y luego pasarían al consistorio. Serían viviendas de no más de 50 metros cuadrados con servicios comunes como lavandería, sala de primeros auxilios y espacios para socializar. Y prefieren que sean viviendas sin garaje porque ellos no los necesitan y eso permitiría que las viviendas estuvieran construidas en un año.

Solo en València ya hay planes y personas para poner en marcha seis proyectos, tres de los cuales ya se han presentado al ayuntamiento en el Cabanyal, la calle Brasil y la calle Juristas, pero siempre chocan con la falta de una regulación. Y eso es lo que han pedido en su concentración ante el Palau, petición que ya ha tenido alguna respuesta de calado.

La síndica Pilar Lima ha presentado por Unides Podem-Esquerra Unida una Proposición de Ley que regulará las viviendas colaborativas en la Comunitat Valenciana, lo que podría convertirla "en una referencia en la regulación e impulso de este modelo que aborda el derecho a la vivienda de forma no especulativa y enfocada a mejorar la sostenibilidad medioambiental, mientras resuelve necesidades de la ciudadanía en cuestión de atención, cuidado y compañía".

La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha mantenido múltiples reuniones de trabajo con las catorce cooperativas de viviendas colaborativas integradas en la coordinadora Cohabitem, fruto de las que ha nacido esta Proposición de Ley al no existir hasta el momento regulación sobre el modelo.

"El objetivo de hacer totalmente efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada al tiempo que se impulsa la reorientación del modelo productivo en materia residencial”

Lima ha explicado que con esta regulación nos acercamos al objetivo de hacer totalmente “efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada al tiempo que se impulsa la reorientación del modelo productivo en materia residencial”.

La Proposición de Ley regula las viviendas colaborativas, tanto públicas como privadas, en régimen de cesión de uso y gestionadas como cooperativa sin ánimo de lucro o de asociación. Este nuevo modo residencial, que será considerado de interés social, deberá incorporar, además de viviendas individuales, espacios o dependencias para uso común en al menos en un 20% de la superficie total, previstos para desarrollar algunas de las funciones inherentes al uso residencial, y/o la prestación de servicios comunitarios y sociales.

Asimismo, cabe destacar que incluye el asesoramiento gratuito para quienes quieran llevar a cabo este tipo de modelo residencial y bonificaciones fiscales a la hora de efectuarlo, además de que es imprescindible que este tipo de viviendas que favorecen al envejecimiento activo o responden a la posibilidad del acceso a la vivienda a los jóvenes cuenten a su vez con un alto nivel de eficiencia energética, y en este sentido se ha regulado.

Así mismo, representantes de la Conselleria de Vivienda y del president de la Generalitat han recibido a los manifestantes y se han comprometido a poner en marcha esta ley, un paso muy importante para los afectados, que creen que el grupo Compromís podría aprobar también esta iniciativa.