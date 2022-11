La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de València ha ordenado el cierre cautelar del balneario de la Alameda por no tomar las medidas higiénicas que le fueron impuestas en el mes de mayo y seguir teniendo presencia de legionella en las instalaciones, lo que representa un "riesgo inminente y extraordinario para la salud pública". El cierre se mantendrá hasta que se demuestre que se ha acabado con el problema y se ordenará a la Policía Local que esté vigilante para que se cumpla la orden de cierre.

Con esta resolución de la Concejalía de Sanidad se llega a máximos en el conflicto que desde hace tiempo mantienen la empresa gestora del balneario (Balneario La Alameda 2016 S.L.) y el Ayuntamiento de València. La falta de medidas higiénicas y la presencia de legionella en las instalaciones, detectadas en inspecciones previas, llevaron al consistorio a abrir un expediente a la empresa en el mes de mayo, expediente por el que se le obligaba a adoptar determinadas medidas bajo apercibimiento de cierre.

Nueva inspección

Sin embargo, todo parece indicar que esas medidas no se han adoptado y que el problema persiste. Según la resolución oficial, a la que ha tenido acceso este periódico, el pasado 21 de octubre se hizo una nueva inspección al balneario con una doble función: comprobar que se habían tomado las medidas higiénicas necesarias y tomar nuevas muestras del agua para ser analizadas en el Laboratorio Municipal de València. Y las conclusiones de aquella visita no pueden ser más claras, según la resolución.

Al parecer, los dispositivos de cloración en continuo no están operativos. Se hace añadiendo pastillas en las instalaciones de agua. Tampoco existe constancia de que la piscina de magnesio tenga un sistema de depuración de agua que cumpla la normativa vigente. Existen dudas sobre el mantenimiento de los sistemas de filtración y no se ha mejorado el revestimiento del aljibe ni del vaso de compensación, por lo que "no se puede asegurar la no proliferación de microrganismos".

No se ha mejorado el revestimiento del aljibe ni del vaso de compensación, por lo que "no se puede asegurar la no proliferación de microrganismos".

De hecho, del análisis de las muestras de agua en el Laboratorio Municipal de València se concluye que hay legionella en el aljibe y legionella pneumophila en la piscina de magnesio.

Así pues, ante el incumplimiento de las medidas recomendadas en mayo y la persistencia de patógenos en las instalaciones, la Concejalía de Sanidad ordena "como medida especial sanitaria", el "cierre cautelar del establecimiento hasta que por parte de la autoridad sanitaria se comunique a los interesados la desaparición de la situación de riesgo actual por legionella, medida que se adopta por requerirlo la salud colectiva y con el fin de garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos ante la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública".

La resolución de la concejalía informa, así mismo, de la orden que se ha dado a la Policía Local de València para que vigile el cumplimiento de dicha resolución.