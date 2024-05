Dos milions més d’ajudes per a la rehabitació de més de 200 habitatges en el Cabanyal

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà hui les ajudes per a la rehabilitació i reedificació d’habitatges en el barri Cabanyal-Canyameral que suposarà una inversió de dos milions d’euros per a 2024-2025 dels quals es beneficiaran 216 habitatges i que s’emmarquen dins del conveni del Pla estatal d’habitatge per a la rehabilitació d’àrees urbanes (ARRU), que disposa d’inversió pública i privada.

Dels dos milions destinats en subvencions, 1,6 milions (el 83 %) afecten actuacions de rehabilitació d’edificis i habitatges i el 17 % restant, 345.000 euros, corresponen a actuacions de reedificació i reallotjament. En este sentit, les ajudes de rehabilitació d’edificis beneficiaran 209 habitatges en 34 edificis, mentres que les subvencions per a la reedificació d’edificis es destinaran a 7 habitatges en 5 edificis.

Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, “continuem impulsant la política d’habitatge en un barri com és el Cabanyal plantejant diferents possibilitats. En esta ocasió es tracta d’obrir la via de la rehabilitació i la reedificació, però alhora estem avançant en el projecte dels dos edificis d’habitatges que substituiran als blocs portuaris”.

Un 40 % subvencionable

Les actuacions que aprova l’Ajuntament de València suposaran millores de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en habitatges. A més, inclou execució d’obres de manteniment en edificis, fins i tot en l’interior, instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns. La demolició d’edificis i edificació d’edificis i habitatges, així com els costos de reallotjaments temporals, fins a un màxim de tres anys, també s’inclouen en les ajudes.

Quant a les quanties de les ajudes a la rehabilitació d’habitatges, el 40 % del cost subvencionable es realitzarà amb càrrec al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, amb un màxim de 12.000 euros per habitatge, més el 20 % del cost subvencionable amb càrrec a la Generalitat Valenciana, amb un màxim de 6.000 € per habitatge, condicionades a l’abast dels objectius de millora energètica establits en la convocatòria. A més, es podrà aconseguir el 75 % d’ajudes del Ministeri en els habitatges que escometen millores de l’accessibilitat on residisca una persona amb discapacitat o major de 65 anys.

Les ajudes per a la reedificació d’edificis d’habitatges, el 40 % del cost subvencionable, amb un màxim de 30.000 euros, serà a càrrec del Ministeri i fins al 20 % del cost subvencionable i un màxim de 15.000 euros, amb càrrec de la Generalitat Valenciana, per cada habitatge construït en substitució d’una altra prèviament demolida.

