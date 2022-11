Un colectivo autodenominado Plataforma Salvem a Vinatea, formado por dos docenas de entidades ha presentado por Registro de Entrada una solicitud al alcalde Joan Ribó para que la corporación municipal "apruebe y garantice la continuidad de la estatua de Vinatea en el actual emplazamiento en la Plaza del Ayuntamiento". La petición la ha presentado Juan Ignacio Culla, un veterano militante del "blaverismo", con trayectoria en UV y Som Valencians.

Todo ello, acompañado de un manifiesto en el que ensalzan su valor histórico, esgrimiento que es "un referente histórico de un pueblo", el valenciano, en lo tocante a "integridad territorial y de determinados valores como no tolerar ser sometidos o la valentia de estar dispuestos a dar la vida, enfrentándose al mismo rey, evitando así que se pervirtiera la ley y se desmembrara el Reino de València".

"Los pueblos que pierden o no mantienen su memoria histórica, acaban perdiendo también sus señas de identidad. Históricamente, se ha personalizado en Vinatea un hecho colectivo del pueblo valenciano, unido y dispuesto a luchar hasta entregar la vida por la pervivencia de su entidad e identidad como pueblo".

Aparte de considerar que la trayectoria de Vinatea no es de la ciudad, sino de todo el Reino y, por consiguiente, que hay otros lugares mejores para reubicar la estatua, entre los motivos por los que el ayuntamiento sugiere el cambio está la "falta de aprecio y conocimiento" a su figura o la incomodidad (no confesa) que supone el relato de la vida del "jurat en cap", según la cual mató a su esposa y su amante al enterarse del adulterio que cometían. Los firmantes no hacen referencia al mismo.

Salvem a Vinatea, que incluye, entre otros, al Consejo Asesor de la Unesco, Centenar de la Ploma, Reinaixença Valencianista, la RACV, Col·lectiu Fullana, El Piló, Mujeres Juristas solicitan "la mayor cantidad de adhesiones, en un acto de patriorismo que nunca será suficiente".