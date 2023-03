El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha enviado su carta de dimisión como patrono de la Fundación Valencia Clima y Energía al considerar que se ha convertido en un “chiringuito de Compromís”. “No quiero contribuir a un órgano que se caracteriza por la falta de transparencia, el desprecio hacia sus integrantes y las contrataciones dudosas”, ha indicado.

Según Giner, la última reunión de la Fundación ha sido “un absoluto fracaso y la gota que colma el vaso”. “No puede ser que la Fundación oculte informes y que nos enteremos de ellos por la prensa o porque se mencionan en el informe anual. Creo que, como patronos, deberíamos tener acceso a toda la información en tiempo y forma para poder desarrollar nuestra labor”, ha indicado al respecto.

Modelo de la nueva empresa mixta de energía

Y en este sentido, ha puesto como ejemplo de ocultación de información los últimos informes sobre el modelo de la empresa mixta de la energía. “El gobierno anunció a bombo y platillo esta empresa mixta de energía, e incluso se votó en el pleno del mes de enero la constitución de una comisión de estudio, todo ello sin contar con esos informes. Obviamente, los pedimos en la reunión porque consideramos que la información es esencial y los necesitamos para fiscalizar toda acción de gobierno. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Que no tenemos por qué tener esos documentos”, ha censurado.

“Soy patrono de la Fundación, soy concejal y soy valenciano. Es perfectamente razonable que pida informes sobre el modelo de gestión de una empresa que consumirá recursos públicos de este Ayuntamiento. Unos informes que, por cierto, ni siquiera tendría que pedir, porque se nos tendrían que aportar y punto”, ha indicado. “Mi labor como oposición es fiscalizar, y este gobierno me la ha limitado deliberadamente”, ha lamentado. “Así yo no puedo ejercer correctamente mi labor como patrono y, como no necesito ningún sillón, dimito”, ha concluido.

Contrataciones dudosas

Además, Giner ha explicado que el “punto de inflexión” de la reunión fueron las evasivas del equipo de gobierno a dar explicaciones sobre la contratación de 13 personas para el asesoramiento ambiental y el ahorro energético en las Oficinas de l'Energia. “Pedimos explicaciones porque el valor del contrato de externalización va a costar más de 2 millones de euros a los valencianos, y creo que lo mínimo que merecemos es información sobre el proceso de contratación el perfil profesional y las personas que han entrado”, ha indicado.

"Es una absoluta vergüenza que Compromís haya utilizado el medio ambiente como su chiringuito personal”

Así, Giner ha lamentado que no se haya aportado ningún tipo de información para garantizar que se cumplen los principios de transparencia, concurrencia y mérito. “Unas explicaciones que merecemos todos los valencianos pero que el gobierno de Ribó nos niega tajantemente, aunque el dinero haya salido de nuestros impuestos”, ha apuntillado, al tiempo que ha considerado: “Viendo cómo funciona este gobierno, hay muchas posibilidades de que esto pueda ser un chiringuito”.

En este sentido, ha explicado que el servicio es de dos años prorrogable a otros dos más “por lo que se queda atado y bien atado, aunque Compromís se vaya fuera del gobierno”, ha denunciado. “Yo no pienso participar de todo esto y por eso presento mi dimisión como patrono de la Fundación. Es una absoluta vergüenza que Compromís haya utilizado el medio ambiente como su chiringuito personal”, ha apuntillado.