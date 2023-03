Hace doce años que se colocó la primera piedra del pabellón de Nou Moles, el que debía sustituir al histórico pabellón Marcol y ser un referente del deporte en València. Pero ni aquel gobierno del PP ni el nuevo gobierno han resuelto la obra, valorada inicialmente en 12 millones de euros. Es más, no hay fecha para su finalización y la Concejalía de Deportes lo atribuye a los retrasos por parte de la Conselleria de Cultura y Deportes, a cuya titular, Raquel Tamariz, el edil de Deportes de València, Javier Mateo, le ha dirigido una carta en la que asegura que ya no sabe qué decir a los vecinos y le pide celeridad en la finalización de las obras que tiene que hacer la administración autonómica para que ellos, el consistorio, pueda rematar su parte.

El último problema que surgió con este pabellón es que el presupuesto previsto por la Generalitat en su día, años después ya no llegaba para acabar la obra y el Consell tenía problemas para hacer un esfuerzo añadido. No obstante, el ayuntamiento se ofreció a poner el millón de euros que faltaba y terminal los trabajos (suelos y equipamientos), firmando un acuerdo entre ambas partes para sacar adelante el proyecto en esas condiciones.

Pasan los años sin soluciones

Pero ha pasado el tiempo, años, y la Generalitat no termina su parte, lo que impide al ayuntamiento rematar la faena y ponerlo a disposición de los vecinos, creando un importante malestar en la Concejalía de Deportes. Su titular, Javier Mateo, ha dirigido una carta a la consellera Raquel Tamarit en la que le manifiesta su "gran preocupación" por la "incertidumbre" que rodea a esta obra y se ofrece a agilizar conjuntamente su finalización.

Según se informó en la última reunión, celebrada el 1 de marzo, la conselleria tenía dos cuestiones pendientes: la urbanización del entorno y la conexión eléctrica por parte de Iberdrola necesaria para hacer las pruebas de iluminación, refrigeración, depuración de piscinas, etc. Y para ninguna de ellas hay fecha de finalización, de manera que "la conselleria no puede recepcionar la obra y por lo tanto no la puede recepcionar el ayuntamiento para iniciar su parte del proyecto".

Los técnicos rechazan trabajar en paralelo

Según explica Mateo en su carta, "el ayuntamiento se ha ofrecido a acceder al espacio para instalar el equipamiento posible sin alterar la obra en ejecución", pero los técnicos no lo han considerado viable. Y cuando han pedido que les den una fecha para finalizar los trabajos o los medios de comunicación han publicado alguna fecha atendiendo a la declaraciones de la conselleria, luego no han sido realidad.

"A mi me preguntan los vecinos y ya nos da vergüenza transmitirles lo que dice la conselleria"

"Las entidades afectadas nos solicitan que les traslademos certidumbres sobre cuándo estará habilitado este espacio, pero no nos es posible hacerlo puesto que al propio ayuntamiento también se le han ido retrasando las fechas". Así pues, Mateo le pide a Tamarit "certezas" sobre la recepción de la obra para poder terminarla.

Según explicó Mateo a Levante-EMV, la parte que tendrá que hacer el ayuntamiento es poner "el suelo, la pintura y los muebles, como un piso", pero "por más voluntad que pongamos hasta que la Generalitat no recepcione la obra no podemos entrar a terminar lo nuestro". Asegura, así mismo, que la conselleria ha respondido a la carta ratificando los problemas existentes pero sin dar fechas. "Y a mi me preguntan los vecinos y ya nos da vergüenza transmitirles lo que dice la conselleria". Además, no hay ninguna reunión a la vista, asegura el concejal de Deportes de València.