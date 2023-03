La plaza del Ayuntamiento acoge la retirada de los elementos que habían quedado pendientes tras la celebración de las Fallas. Si a primeros de semana había empezado el desmontaje de la jaula de la "mascletà" y del balcón municipal, acaba de empezar otro elemento que tracendía más allá de los festejos: la base del Àgora del Disseny. Esta estructura de hormigón quedó instalada después de que no diera tiempo a retirarla, una vez finalizados los actos de la Capital Mundial del Diseño. Tras eliminarse toda la estructura cúbica se planteó dejarla como elemento de sustentación de la falla municipal, habida cuenta de la premura.

Plantà sin problemas

Finalmente, la decisión acabó por venir bien, puesto que la falla no sólo no se plantó sin problemas, sino que lo hizo sobre una superficie completamente lisa y, además, ganó algo de altura y no se perdió visual de la misma ni desde el balcón ni desde ningún otro espacio de la plaza.

Una vez acabadas las fallas, ahora sí, había que eliminar ese enorme rectángulo y la plaza deberá quedar lo más aseada posible (se instaló en la zona donde se recreaba el antiguo adoquinado), hasta el momento en que se proceda a su peatonalización definitiva, cuyo diseño ya está aprobado.