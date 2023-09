El Cuponazo de la ONCE del sorteo de este viernes, 15 de septiembre, ha repartido un total de 6.160.000 euros en el barrio de San Isidro de València, en cinco cupones premiados: uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor y otros cuatro premiados con 40.000 euros cada uno.

El vendedor de la ONCE Juan García Gala es quien ha llevado la suerte a València con estos 6.160.000 euros. Juan lleva 17 años comercializando los productos de juego responsable de la ONCE y se jubilará en mayo del próximo año, ha informado la entidad en un comunicado.

"Ahora sí que me puedo jubilar tranquilo y salir por la puerta grande. He dado un premio de los más grandes que tenemos, y estoy como en una nube", ha expresado Juan, al tiempo que ha resaltado: "Nosotros estamos para repartir suerte y yo lo he hecho en mi barrio de toda la vida, a la gente que me compra habitualmente, en mi barrio de San Isidro de Valencia; lo he repartido entre clientes habituales, un alegrón para todos ellos".

El Cuponazo de la ONCE del viernes 15 de septiembre ha dejado premios por varias localidades de la geografía española y ha repartido un total de 9.760.000 euros.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de "por los lados puedes ser ganador" premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.