Los vecinos y vecinas de Patraix llevan un año viendo cómo proliferan las pintadas con simbología fascista en las calles de su barrio. Este mismo martes, sin ir más lejos, aparecieron una esvástica y el número 88 (la posición en el alfabeto de HH, en alusión a la expresión “Heil Hitler”) sobre un mural dedicado a Vicent Carceller, el editor de ‘La Traca’ fusilado por el franquismo.

“Siempre que aparecen estos símbolos fascistas repintamos las paredes. Esta no es la primera agresión”, cuenta Toni Pla, portavoz de la Asociación Vecinal de Patraix. “Hace unos meses apareció algo bastante grave. En la puerta de los scouts tienen pintada una bandera arcoíris; pues alguien la tapó dibujando encima una esvástica”, relata el vecino.

Los jóvenes de la asociación salieron a manifestarse en junio contra la pintada nazi, pero los mensajes de odio siguieron ensuciando los muros del barrio. “En la entrada del barrio tenemos un mural por la diversidad y la integración. En él hay personas negras, y a todas les pintaron una diana en la frente”, cuenta Pla. “También escribieron el nombre Bastión Frontal”, dice Pla sobre un grupo neonazi que hace dos años abrió sede en València pero que ya se considera disuelto.

Las dianas volvieron a aparecer en los carteles electorales de PSPV, Compromís y Podem colocados durante la campaña de las municipales, y la violencia siguió escalando cuando los autores de estos delitos de odio se colaron en el patio de una vivienda privada: “Los vecinos nos dijeron que de un balcón de la finca colgaba una bandera LGTB, seguramente entraron por eso. En las paredes del patio pintaron con spray más esvásticas y rojos de mierda”

La asociación vecinal ha denunciado estos hechos ante la Policía Local y la Fiscalía especializada en delitos de odio de València, comandada por Susana Gisbert; aunque piden no estigmatizar al barrio porque la convivencia en Patraix siempre ha sido buena: “A nivel particular no se ha denunciado porque estas cosas dan miedo. No sabemos quién ha podido ser, quizás gente que viene de otras partes de València. En Patraix no tenemos identificado ningún grupúsculo neonazi”.