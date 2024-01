Los últimos asaltos con violencia a personas mayores en las pedanías del sur de València han derivado en una llamada a la acción por parte de “Desokupa”, la conocida empresa de Daniel Esteve, que en los últimos días ha convocado a sus seguidores y vecinos para intervenir en una finca de dos plantas ubicada en la calle Vicente Puchol de Castellar-Oliveral, una pedanía de 7.000 habitantes.

En un vídeo subido hace dos días a Youtube, el dueño de “Desokupa” asegura que “están entrando a robar en casas de la zona pegando palizas a abuelos para robarles 300 euros”, y vincula a los presuntos autores de los asaltos con la citada finca de Castellar. “Desde aquí me ofrezco a las familias y los vecinos a sacarlos gratuitamente y según marcan nuestras costumbres, por la puerta o por la ventana”, dice Esteve en el vídeo. “Mis chicos y todos los vecinos que se quieran presentar allí vamos a hacer justicia. Los abuelos no se tocan. Si no os lo ha enseñado la Policía, os lo enseñaremos nosotros”, concluye.

Es su respuesta a los asaltos de las últimas semanas, dos en La Punta, uno en Pinedo y otro en Castellar. En las pedanías del sur los robos en casas diseminadas han sido una constante durante los últimos 20 años, pero los ataques desde Navidad han sorprendido por la extrema violencia, con palizas y personas maniatadas para sustraer sus pertenencias. Las entidades sociales de las tres pedanías trasladaron su preocupación ayer en una reunión con Papi Robles, Lucía Beamud y Ferran Puchades, de Compromís, pero dejaron claro que el suyo no es un problema de okupaciones. Aunque en la finca de Castellar hay efectivamente okupas desde hace varios meses y pueden suponer un conflicto en la convivencia, las asociaciones vecinales consideran infundada la vinculación entre estos okupas y la oleada de asaltos. “Hay que ser muy cautos, dejar que la Policía o la Guardia Civil hagan su trabajo y evitar que esta bola crezca”.

Pero la bola ya ha crecido. Al llamamiento de Esteve se ha sumado el tuitero Luis Pérez, más conocido como Alvise Pérez, con una serie de mensajes en Instagram –donde tiene 681.000 seguidores– y su canal de Telegram situando el cerco sobre la misma finca. Primero la identificó y sugirió que “los 3 asaltantes violentos huidos que dieron una paliza a dos ancianos en Pinedo” se habrían escondido en ella, filtrando una supuesta descripción policial de cada uno de ellos, “probablemente de Rumanía o Moldavia”.

Seguidamente compartió un vídeo con un vídeo de la misma y el mensaje: “Dios quiera que la Policía los detenga antes de que echemos la puerta abajo estos días”. Y por último, tras difundir más fotos y vídeos de la localización, escribió: “Los ubicamos, identificamos y avisamos en tiempo récord, y mandan a dos pobres agentes que no pueden ni deben intervenir ante 20 criminales. Así nos va”.

Por último, el propio Esteve ha terminado de calentar el enfrentamiento con un vídeo subido en el perfil de “Desokupa”, donde asegura que los okupantes de la casa le han llamado para proferir amenazas del tipo “de aquí no vais a salir vivos” y que son “20, 30 o 40”. “Pues mira –contesta Esteve–, como si sois 200. El lunes a las 10 de la mañana estaremos ahí, yo, mis chicos de “Desokupa” y algún vecino que otro. Si sois listos saldréis y si sois tontos os quedáis. El lunes a las 10 –procurad estar– con la pistola y muchas balas, porque vamos a ser muchos”, advierte Esteve.

Sin embargo, las entidades vecinales de las tres pedanías afectadas por los asaltos rechazan cualquier represalia que escape de las vías legalmente establecidas y valoran la llamada a la intervención del próximo lunes en los siguientes términos: “Nos preocupan todas las violencias, los robos en nuestras casas y lo que quieren hacer el lunes en esa casa de Castellar. Esa no es la manera. Dejemos trabajar a la Policía”, insisten.

Compromís exige mayor vigilancia

Tras la reunión con las entidades vecinales, Compromís exigió ayer a Català una mayor presencia policial en La Punta, Pinedo y Castellar, así como un refuerzo de la seguridad con medidas de videovigilancia. Todo, tras la “peligrosa escalada” de la delincuencia que sufre el vecindario de los Pueblos del Sur que, en opinión de Compromís, “hay que detener con una mayor presencia de efectivos de la Policía así como con una mayor coordinación de la Policía Local y Nacional que disuada y prevenga situaciones de peligro como todas las que están registrándose en los últimos días”, explicó Robles. Desde la formación valencianista también proponen la creación de una mesa de diálogo al igual que se crearon con el gobierno de Joan Ribó en Orriols y la Malvarrosa.

“El vecindario está sufriendo una grave escalada tanto en la gravedad de los robos como en la violencia con la que los delincuentes agreden a las víctimas. En un intervalo de poco más de una semana se han producido varios asaltos en casas habitadas con agresiones a sus propietarios en Pinedo, Castellar y La Punta”, denunció Robles, y dada esta situación exigió Català la convocatoria urgente de una Junta de Seguridad. "Ya no se trata solo de Orriols, ni de los pueblos del sur; también se han quemado varios contenedores en el barrio de Algirós”, dijo Robles.

“Es importante no azuzar el miedo”

Sobre la advertencia de “Desokupa”, el concejal Ferran Puchades recalca a este periódico que la okupación no es una un problema en los pueblos del sur, y que en todo caso, ante el miedo lógico de los vecinos a resultar atracados, “lo que no se debe hacer es azuzar ese miedo”: “Lo que hace la gente de Desokupa es generar un chivo expiatorio. Vehícular todas las culpas hacia un sitio, pero tendrá que ser la Policía quien dilucide si esta gente tiene algo que ver. No hay que caer en las provocaciones porque de lo contrario se pierde el sentido común y de la prudencia”, ha dicho el concejal valencianista.