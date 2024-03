Bomberos València comprará dos vehículos con escaleras de más de 30 metros tras el incendio de Campanar

La alcaldesa de València María José Catalá ha anunciado que a finales de este año el ayuntamiento va a adquirir dos nuevos vehículos con escaleras de 40 y 32 metros de altura, para el cuerpo municipal de Bomberos. Este anuncio lo ha realizado la alcaldesa en su visita al Parc Nord de los Bomberos de la ciudad de València, ubicado en Benimaclet, que acaba de reabrir tras una reforma integral de las instalaciones, y pocos días después del terrible incendio ocurrido en Campanar. Según fuentes municipales, Bomberos València adquirirá estos dos nuevos vehículos de altura, uno con escalera de 40 metros y otro con escalera de 32 metros, respectivamente. Está previsto que el procedimiento de contratación se resuelva el próximo semestre del año. Además, hay previsto también adquirir un tercer vehículo con escalera de gran altura y que se incorporen más efectivos humanos a la plantilla municipal.

Catalá ha visitado la base de Benimaclet, junto con la ministra de Defensa Margarita Robles, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez y miembros de la corporación como las concejalas socialistas Sandra Gómez y María Pérez, o el concejal de Compromís Ferran Puchades, así como los concejales del equipo de gobierno Juan Carlos Caballero (Bomberos) y Jesús Carbonell (Seguridad Ciudadana). Todas las autoridades han visitado el Parque Norte de Bomberos con motivo de la reapertura de sus instalaciones tras esta reforma integral que ha supuesto 1,1 millones de euros. Tanto la alcaldesa como la ministra pusieron en valor el gran trabajo, la dedicación y el coraje mostrado por los bomberos de la ciudad con motivo del terrible siniestro ocurrido en Campanar.

El Parque Norte del Cuerpo Municipal de Bomberos es un edificio que se inauguró en el año 2000 y que cuenta con una dotación de 12 y 16 oficiales de bomberos en cada turno entre los que se incluyen los de la nueva promoción. Asimismo dispone de un equipamiento mínimo de vehículos operativos compuesto por una bomba urbana pesada (BUP); dos vehículos de altura (autobrazo o autoescalera); una bomba nodriza ligera (BNL); un furgón salvamento varios (FSV); y una unidad de extinción (UEX).

Foto oficial de los concejales con los bomberos y el resto de autoridades. / R.L.V.

La estación incorpora una torre de entrenamiento de 5 alturas

La reforma, cuya duración ha sido de 19 meses, ha permitido que el parque disponga ahora de nuevos vestuarios con zonas diferenciadas de limpieza y descontaminación de uniformes, una nueva torre de entrenamiento, baños para mujeres y una nueva salida alternativa en el piso superior para cumplir los recorridos de evacuación y salida desde el gimnasio. En concreto, la torre de entrenamiento es en realidad una finca de 5 alturas, con una escalera exterior, en la que los bomberos podrán hacer sus entrenamientos para sofocar incendios y operaciones de rescate y salvamento.

Lamentablemente, el incendio de Campanar ha puesto más de actualidad si cabe los recursos materiales y humanos con los que cuentan los Bomberos de València. Porque recuerden que para salvar a una pareja que quedó atrapada en su balcón se necesitó recurrir a un vehículo grúa con una escalera extensible de gran longitud.

Catalá recordó que un lunes "dimos 77 cascos a nuevos bomberos y un jueves tuvimos un incendio" y “ahí es donde agradecí la apuesta que desde el equipo de gobierno tenemos por mejorar vuestro presupuesto, con un aumento del 7,29 %, por dotaros con vehículos nuevos (de altura, de rescate y de descontaminación), nuevas equipaciones, una ambulancia y nuevas bombas nodriza, o por incorporar 27 nuevas plazas en la oferta pública de empleo de 2024. Todo esto muestra que estamos en el camino correcto porque primero sois vosotros y después lo que venga, porque sin vosotros esta ciudad no puede salir adelante”. De hecho, todos los bomberos que accedieron al cuerpo se ofrecieron voluntarios y de una manera u otra colaboraron en las tareas de extinción del fuego.

El acto citado ha contado con la presencia representantes de los vecinos afectados por el incendio de Campanar; el jefe de la Policía Nacional Jorge Manuel Martí Rodríguez; el jefe de la Policía Local José Vicente Herrera; y representantes de la UME, de Cruz Roja, del 112, y responsables de la Oficina de Atención de Víctimas. También ha estado Julián García Antón, el conserje que ayudó a salvar la vida de muchos residentes.

La ministra también felicitó a los bomberos

A todos ellos, empezando por los bomberos, los saludó la alcaldesa y también la ministra que tuvo unas palabras de homenaje para los bomberos. "Me siento muy orgullosa, como ministra de Defensa, de nuestras fuerzas armadas y de nuestra UME, pero hoy la alcaldesa me va a permitir que también me sienta muy orgullosa de los bomberos de València, de la Comunitat Valenciana, y de todos los que han trabajado en la extinción... si ponemos nuestros corazones y ponemos nuestros sentimientos, todos sumamos, y poner el corazón y poner el sentimiento hace que todos sumemos para hacer que la vida sea un poco más fácil, sobre todo para los que están sufriendo", ha dicho Robles.

En esa línea, Catalá ha indicado que hay que reconocer "la valiente y ejemplar actuación de los bomberos, que ha permitido salvar un gran número de vidas en el incendio más terrible que ha sufrido nuestra ciudad en toda su historia. Llegan donde nadie más llega aún a riesgo de sus propias vidas”.