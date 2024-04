El ayuntamiento instalará cámaras en La Punta tras los ataques a personas mayores

"La siguiente instalación de cámaras la vamos a hacer en la Punta". Así lo ha anunciado la alcaldesa de València María José Catalá tras mostrarse muy impactada e indignada por la agresión que ha producido una mujer mayor en su domicilio de esta pedanía valenciana. Al ser preguntada por la prensa, ha confirmado que tras instalarse cámaras de videovigilancia en Orriols y en Benimàmet, donde ayer mismo se colocaron estos dispositivos de vigilancia, el siguiente enclave de València donde se van a colocar cámaras es en la Punta. "Desde el principio del mandato hemos detectado -ha señalado la alcaldesa- que hay una necesidad de vigilancia policial en la Punta y de mayor seguridad, porque así nos lo trasladan los vecinos". Por ello, se va a proceder a colocar estas videocámaras que sirven para el control del tráfico pero están conectadas a la Sala 092 de la Policía Local por lo que tienen un efecto preventivo y disuasor que ya ha dado buenos resultados en Orriols para mejorar la seguridad ciudadana en la zona.

En cuanto al ataque que ha sufrido una vecina de la Punta, Catalá ha afirmado que ha estado hablando con el alcalde pedáneo para interesarse por su estado de salud y ha transmitido su solidaridad a la agredida y a sus familiares. La alcaldesa no acierta a explicarse cómo alguien puede ser tan cruel "de atacar a personas mayores que no pueden defenderse". "Esta agresión -apunta la alcaldesa- ofrece la peor cara, la peor versión de una persona, que es capaz de agredir a una persona mayor". "Me consta ha informado- que la Guardia Civil, la secreta y las fuerzas de seguridad del Estado estan tras su pista -del agresor- y que esta persona tendrá que asumir sus responsabilidades, labor en la que el Ayuntamiento de València va a poner todo su empeño", ha dicho.

Las cámaras solo son "una solución parcial", denuncia Puchades

Por su parte, el concejal de Compromís Ferran Puchades recuerda que su formación presentó en enero una moción a la Comisión de patrimonio, recursos humanos y seguridad ciudadana proponiendo: "Que se aumente la presencia policial en el conjunto de los pueblos del sur con especial atención a La Punta para dotar a los vecinos de una mayor sensación de seguridad, así como de disuasión de aquellas conductas delictivas que se puedan dar". Asimismo exigía que la delegación de Policía Local "coordine con el Cuerpo Nacional de Policía una mayor presencia de los correspondientes efectivos en el pueblo de La Punta de forma que se garantice una adecuada atención a la ciudadanía y la prevención y en su caso, esclarecimiento, de los recientes robos con violencia sufridos en La Punta".

En la referida comisión, recuerda el regidor de Compromís, "el gobierno municipal votó en contra y únicamente se comprometió a estudiar la instalación de cámaras en algunos lugares de La Punta".

La realidad es que los hechos violentos "que se produjeron durante el último trimestre de 2023 y principios de 2024", afirma Puchades, "no sólo no han disminuido sino que han continuado con igual o mayor virulencia y total impunidad".

Por todo ello, "nuevamente reclamamos al gobierno municipal que se implique en la solución de la situación de miedo que están viviendo los valencianos de La Punta y el resto de los pueblos del sur y que lo haga de la mano del vecindario, escuchando sus demandas y propuestas, creando una mesa de diálogo donde puedan participar, como se hizo en Orriols y Malvarrosa y que ha estado dando buenos resultados".

"La instalación de cámaras en las calles -finaliza Puchades- es una solución parcial y que sólo disuadirá de las acciones delictivas en determinados lugares pero debemos exigir recuperar la seguridad y la convivencia en todos los pueblos del sur. La recuperación de la paz ciudadana requiere la implicación efectiva de las distintas fuerzas de seguridad y también un trabajo constante con los vecinos y vecinas que haga recuperar la confianza en los poderes públicos”, ha concluido.