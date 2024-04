La Policía Local "absuelve" a 13 agentes y mandos investigados por Antifraude

La investigación iniciada hace unos años por la Agencia Antifraude en relación a un número excesivo de horas de formación que habrían impartido un grupo de agentes y de mandos de la Policía Local de València ha quedado finalmente en nada. Tal como han confirmado fuentes de toda solvencia, de los 14 agentes y mandos que fueron investigados por la Agencia Antifraude por excederse en las 75 horas anuales que como máximo podían impartir,- entre los años 2019 y 2022, ambos incluidos-; hasta 13 han sido exonerados por los instructores de los tribunales internos de la Policía Local, de modo que no serán sancionados.

Básicamente, los componentes del jurado, -a la luz de los testimonios, las pruebas y los informes de los servicios jurídicos-, han concluido que un inspector, cinco oficiales y siete agentes no habrían incurrido en ninguna falta susceptible de ser sancionada, ya que se les ha achacado una supuesta conducta considerada «grave» y no «muy grave».

De este modo, pese a que la mayoría de ellos superó las 75 horas permitidas en los ejercicios de 2019, 2020 y 2021, ya han pasado más de 2 años y los hechos estarían prescritos y no procedería sancionarlos. No en vano, de los 14 investigados solo tres policías impartieron clases de formación en 2022, y el resto ya no lo hicieron. Y de estos tres, solo dos se excedieron en una y dos horas respectivamente. Nada que ver, con las 757 clases anuales, las 593, las 498, las 437 o las 393 horas que llegaron a impartir algunos de los implicados entre 2019 y 2021.

Investigación de Antifraude

Como se recordará y publicó Levante-EMV, este procedimiento sancionador se inició a instancias de una exhaustiva investigación iniciada y completada por la Agencia Antifraude, que detectó estos casos de exceso de horas impartidas, presuntamente, por estos mandos y agentes. Supuestamente también habrían impartido formación a terceros sin haber solicitado ni conseguido del ayuntamiento en ningún caso la declaración de compatibilidad necesaria para conjugar la docencia y el ejercicio diario policial en las calles de València.

En aquella investigación, Antifraude recabó información de estos 14 funcionarios de la Policía Local en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) acerca de la cantidad de horas que cada uno impartió como docente en esta institución autonómica. También se recabó información de la Fundestap-UGT, la fundación de esta central sindical en la que se forma a policías en diversas materias. Una vez completado este informe, en el que se constató que presuntamente estos 14 policías superaban de largo el máximo de horas impartidas permitidas, se dio audiencia a los propios afectados, que ya pudieron alegar en aquella instancia.

Al acabarse toda la investigación, la agencia dirigida por Joan Llinares envió su informe de conclusiones al ayuntamiento que en la Junta de Gobierno Local del pasado 19 de enero acordó abrir este expediente disciplinario. Cada uno de los implicados fue llamado ante dos instructores. La mayor parte compareció ante un comisario nombrado como instructor de la causa. Y como se ha adelantado, los 13 implicados han sido absueltos. Es decir, se propone el archivo de los expedientes disciplinarios abiertos contra ellos.

El implicado número 14, en este caso, el intendente, compareció ante un comisario principal. Al parecer, podría ser objeto de una sanción, sin embargo el afectado se ha defendido con un informe de un catedrático de Derecho que argumenta que puede compatibilizar su trabajo policial con la docencia.