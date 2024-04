El ayuntamiento dice que las quejas por ratas han caído a la mitad en un año

Los quejas vecinales por presencia de roedores en València se redujeron casi a la mitad en un solo año, pasando de los 1.517 avisos en 2022 a 842 en 2023, el último año completo del que se tiene registro. Además, las molestias ocasionadas por este animal han seguido descendiendo en el curso actual, y en el primer trimestre de 2024 los servicios municipales recibieron 174 alertas por las 255 del mismo periodo en 2023.

Según los mismos datos ofrecidos en rueda de prensa por José Gosálbez (Vox), concejal de Sanidad, el descenso en la población de roedores fue más intenso en los últimos tres meses del año 2023. En octubre, por ejemplo, la caída de avisos ciudadanos de un año a otro fue del 40%, pasando de 202 avisos a 120. Y en diciembre de 2023 se recibieron 62 llamadas por las 102 de 2022.

Esta tendencia a la baja en las denuncias por ratas –interpretable como un descenso de su presencia en la capital del Turia– responde a la efectividad de los tratamientos aplicados en diferentes puntos. El rodenticida se aplica en las alcantarillas de manera que el roedor pueda acceder a él con comodidad y, tal como ha explicado el técnico del ayuntamiento, el veneno produce en el mamífero una muerte dulce. A lo largo del año se realizan dos tratamientos en los 63.000 pozos de la red de alcantarillado y en los 65.000 registros que existen en las aceras de la ciudad.

También se trabaja en los parques y jardines donde, este 2024 se harán tres tratamientos para las madrigueras como la colocación de los anillos, trabajando de forma coordinada con la Delegación de Parques y jardines. Y la misma concejalía, de manera complemetaria, actúa sobre la huerta de la ciudad y atiende los avisos ciudadanos,que dan a conocer cómo está la ciudad y cuál es la percepción de los valencianos respecto a las plagas. Estas alertas se suelen resolver en un plazo entre 24 y 48 horas, ha explicado Gosálbez.

En palabras del edil, “el objetivo es controlar, no erradicar las plagas. El objetivo cero ratas, cero cucarachas o cero mosquitos es imposible. Hay que hacer posible que la existencia de estos animales sea compatible con la vida del ser humano, y en concreto, de los habitantes de la ciudad de Valencia y sus pedanías”, ha señalado.

Introducida esta idea el concejal de Vox ha explicado que el Ayuntamiento de València también combate las plagas de cucarachas, mosquitos u otros insectos. En este caso, los avisos por presencia de cucarachas fueron de 74 en el primer trimestre del año 2023 por los 37 del mismo periodo en 2024, siempre según los datos del ayuntamiento.

En cuanto a otros insectos, su población también se ha reducido. El pasado año las advertencias ciudadanas fueron de 23 en los tres primeros meses del año, dicha cifra ha pasado a 15 entre enero y marzo de este año.

Para lograr estos resultados, la concejalía ha formado casi una decena de equipos nuevos compuestos de varios trabajadores para atender los 19 distritos de la capital, donde llevan adelante las inspecciones y tratamientos pertinentes a lo largo del año.

Con estos datos “muestran claramente que los sistemas empleados en los tratamientos de control son efectivos y producen el efecto que deben de producer. Controlar la población de ratas, mosquitos y cucarachas y que éstas no perjudiquen a la vida humana”, ha puntualizado el regidor.

Cucarachas en abril

Por su parte, la concejala de Compromís, Gloria Tello, ha valorado que "mientras el cambio climático que el propio Gosálbez niega está propiciando, entre otros motivos, que en muchos barrios de València ya estemos sufriendo la aparición de cucarachas en abril, el regidor de Vox responsable del tema hace una rueda de prensa sobre plagas. Pero no para decir qué va a hacer al respeto para solucionarlo, sino tan solo para señalar que, desde que él ya no está en la oposición, las denuncias ciudadanas por plagas se han reducido".

"El hombre que desde la oposición se hizo famoso por hacer denuncias a diestro y siniestro, continúa hablando de denuncias cuando le toca gobernar, y no del trabajo que hace. O más bien del que no hace. Ahora bien, se le tiene que agradecer la sinceridad que ha manifestado diciendo que ahora, cuando gestiona él el servicio de Sanidad, las plagas ya no se tienen que erradicar, sino solo controlarlas. Los votantes de Vox tienen que estar alucinando con la tomadura de pelo", ha manifestado la valencianista.