La Feria del Empleo arranca con colas para entregar el currículum

La Feria Valencia Emplea, impulsada por el Ayuntamiento de València a través de la fundación València Activa, ha convertido la Plaza del Ayuntamiento en una macrosala de entrevistas, conectando a 100 empresas con más de 8.000 personas en situación de desempleo o con profesionales de todas las edades que quieren cambiar de trabajo, reorientar su carrera o mejorar de empleo.

“La función de las instituciones y el Ayuntamiento de València es propiciar las circunstancias, generar las confianza institucional y social para la eficiencia, para que se produzcan estos encuentros entre empresas y trabajadores”, ha manifestado el segundo teniente alcalde y concejal de Empleo, Juanma Badenas, de Vox, durante la inauguración institucional, en la que ha estado acompañado por sus compañeros de partido y del gobierno municipal Cecilia Herrero, Mónica Gil y José Gosálbez.

En concreto, en esta cuarta edición se han recibido 8.144 inscripciones y se han registrado 30.820 candidaturas para las 475 ofertas de empleo publicadas, mientras que en la edición de 2023 se inscribieron 5.436 personas y se presentaron 10.881 candidaturas para 337 ofertas publicadas en la página web del evento.

Por tanto, en esta edición respecto a la anterior se ha registrado un incremento de casi el 50% de personas inscritas, un aumento del 183% en el caso de las candidaturas presentadas y un aumento de más del 40% en el caso de las ofertas publicadas en la página web del evento.

“Estas cifras demuestran que la participación ha aumentado notablemente y por eso queremos agradecer a los valencianos y a las empresas participantes su confianza en el Ayuntamiento de València y en València Activa para mejorar su empleabilidad. Tienen nuestro compromiso de que desde las instituciones seguiremos haciendo todo los posible para incrementar la empleabilidad de los valencianos, tal como estamos haciendo con la IV edición de la Feria Valencia Emplea “, ha destacado el concejal.

Este foro, que se celebra este miércoles, en horario de 9 a 18 horas; y que continuará mañana jueves, de 9 a 14 horas, tiene como objetivo conectar directamente a empresas con talento para que los valencianos puedan explotar al máximo las opciones de su perfil profesional u optimizar su tiempo y tener en una misma mañana o en dos varias entrevistas de trabajo en un mismo espacio.

Colas en Consum y tirón de las empresas de alimentación y formación

Aunque la monográfica del empleo abrió sus puertas a las 9 de la mañana, ha sido hacia las 11 horas cuando se han visto bastantes colas en el acceso a la feria. De hecho, llama la atención que había aspirantes a un empleo de todas las edades, jóvenes pero también adultos de mediana edad que quieren mejorar su empleabilidad o cambiar de trabajo. Entre las empresas expositoras, el estand de Consum cosechó un gran éxito con colas durante todo el día para entregar el currículum con vistas a la campaña de verano y a la expansion de supermercados y tiendas que impulsa esta cooperativa; mientras que los centros de formación que preparan oposiciones o forman a los alumnos para mejorar sus perfiles también tuvieron mucho movimiento. Igualmente empresas de alimentación como Martínez, Abordo o Importaco recibieron a múltiples trabajadores que querían interesarse por sus ofertas. En el centro del recinto ubicado en la plaza del Ayuntamiento también funcionó un escenario con un aula abierta en la que expertos informaban y formaban a los presentes sobre cómo mejorar sus aptitudes profesionales o como sacar mejor partido a sus relaciones con los directivos de sus organizaciones.

Este año, como novedad principal, se ha visto a la CEV, con estand propio en la feria de empleo organizada por el ayuntamiento, y también a los sindicatos CSIF y Spplb. Igualmente estaba Labora, en nombre de la Generalitat Valenciana. En el capítulo de expositores, hay que subrayar que Balearia, Caixa Popular, Damm, Fomento, Grupo Eulen, Ikea, Power Electronics, Saona o Voltereta, también están en el recinto ferial.

En otro lado de la feria está ubicado "El Árbol de las Oportunidades" que es una instalación que recuerda a un árbol con pequeños cajones de todas las empresas presentes donde los visitantes pueden dejar sus currículums para pedir trabajo.

Los valencianos llenaron la feria en la jornada inaugural. / Loyola Pérez de Villegas

Valencia bate un nuevo récord y vuelve a conseguir el mejor dato desde 2008

El concejal Juan Manuel Badenas también ha celebrado las últimas cifras conocidas en relación a paro registrado y Seguridad Social. Así pues, según los datos facilitados por Labora y elaborados por el Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación de València Activa, la ciudad de València ha registrado en abril 46.288 personas desempleadas, una cifra que representa el mejor dato de desempleo de los últimos 16 años.

Además, según los últimos datos de afiliaciones a la Seguridad Social, relativos al mes de abril de 2024, destaca que València, con el crecimiento del 3,8%, registra de nuevo la mayor subida anual de afiliaciones a la Seguridad Social entre las principales ciudades españolas. En concreto, las afiliaciones en este período han aumentado en 16.452 personas hasta las 448.497 personas afiliadas, situándose como el segundo mejor dato mensual absoluto desde que se tiene registro.

Por otro lado, en abril, València ha registrado 59.854 personas afiliadas en régimen de autónomos, una cifra que supone el mejor dato absoluto desde que se registran estos datos -enero de 2006-.

Socialistas y sindicatos boicotean la inauguración

Por su parte, el regidor socialista Javier Mateo ha criticado la “ruptura del diálogo social” que ha propiciado el gobierno de María José Catalá en apenas un año de mandato, tal como se ha podido certificar definitivamente esta mañana en la Feria de Empleo después de la renuncia de los sindicatos UGT y CCOO a participar en las actividades. Los socialistas, “como muestra de solidaridad con los sindicatos y en protesta por la ruptura del diálogo social que están impulsando Catalá y Vox”, han decidido no participar en la inauguración de la muestra.

“La Feria de Empleo -recuerda Javier Mateo- es una iniciativa de éxito que pusimos en marcha los socialistas durante el gobierno progresista porque éramos conocedores de que este tipo de eventos nos ayudaba a promover la ocupación acercando las ofertas de empleo a la ciudadanía. En este sentido, siempre trabajamos a través del diálogo social con los sindicatos y con la patronal valenciana, que fueron las primeras entidades a las que involucramos para que formaran parte de la Feria de Empleo”, ha subrayado.

El concejal socialista ha subrayado que el apoyo y la participación activa tanto de las entidades sociales como de la patronal "eran imprescindibles para que la feria fuera viable". Sin embargo, ha añadido, "Catalá y Vox han destruido esta colaboración para avanzar en materia de empleo". “Nos encontramos con que en la primera Feria de Empleo con Catalá, el diálogo social en la ciudad de València ha saltado por la ventana, tal como veníamos advirtiendo desde el Partido Socialista así como por las propias entidades”, ha manifestado.

Acceso principal a la feria del empleo, que se desarrolla en la plaza del Ayuntamiento. / Loyola Pérez de Villegas

En esa línea, fuentes de CCOO-PV recuerdan que esta central sindical "ha participado a nivel institucional en todas las ferias de empleo que se han ido realizando durante los sucesivos pactos por el empleo de la ciudad de València". "Este es el primer año que no vamos a participar ni institucionalmente ni tendremos presencia en el stand. En algún periodo sí que es cierto que no se ha podido participar en el stand debido a motivos de organización interna, pero siempre se ha participado institucionalmente en el planteamiento de objetivos, la inauguración de la feria , y hemos podido hacer difusión a través de nuestros medios de comunicación y redes sociales, algo que este año no ha sucedido", han lamentado. En consecuencia, "ante esta dinámica que no compartimos, hemos decidido no participar este año".

De hecho, añaden estas fuentes de CCOO, "nuestra función básicamente es informar a las personas, normalmente desempleadas que acuden a las ferias sobre la organización de estas, qué pueden encontrar en ellas y donde dirigirse. Por otra parte, también contamos con un servicio de orientación profesional, que forma parte de las acciones que realizamos dentro del pacto por el empleo", matizan. Como miembros del Pacto por el Empleo "proporcionábamos información sobre las actividades del pacto, tanto de nuestra entidad como de los otros miembros. Por ejemplo cursos de formación gratuitos, que realizamos en el sindicato o en otras organizaciones", finalizan estas fuentes.