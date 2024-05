Mazón anuncia una ofensiva institucional por el agua del Trasvase y l'Albufera

El president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha apelado a la "unidad de acción" de las instituciones valencianas como la "única manera para defender el agua que nos corresponde" en referencia al trasvase Tajo-Segura y a l'Albufera. El jefe del Consell ha realizado estas declaraciones tras participar en la jornada de puertas abiertas organizada por la Comunidad de Regantes Riesgos de Levante Margen Derecha del río Segura con motivo de la celebración del centenario de esta entidad y en un acto en el que participaba el presidente de la Diputación de Alicante Toni Pérez. En respuesta a las preguntas de los periodistas y sobre su polémica con la ministra Teresa Ribera en relación al humedal valenciano, Mazón ha señalado sobre los 20 hectómetros cúbicos que figuran en el Plan Hidrológico del Júcar y que no se han derivado al lago: "El Gobierno puede seguir mintiendo en sus declaraciones todas las veces que quiera, pero no tiene más que ir al Lago de l'Albufera, no tiene más que ir a ver lo que dice la ley y no tiene nada más que ir a ver lo que dicen los colectivos" ambientalistas al respecto. Asimismo, Mazón ha aseverado que es evidente "que lo que está ocurriendo es un abuso no podemos tolerar que sigan diciendo que somos nosotros los que mentimos, porque los que no han cumplido son ellos". ha añadido en unas declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

Mazón ha subrayado que la Generalitat y la Diputación de Alicante "estamos trabajando en la unidad de acción" y ha instado a los partidos de la oposición (en Les Corts) a participar para "defender el agua que nos corresponde y que nos niegan en l'Albufera y el agua que nos corresponde y nos niegan en el Tajo-Segura". El presidente de la Diputación provincial también ha aprovechado el acto para reivindicar que "nuestra agricultura necesita agua y la reclamamos desde la razón y la acreditación que nos confiere la excelente gestión del agua que siempre se ha hecho en esta tierra".