El ayuntamiento corrige al Gobierno: "El agua no ha llegado a l'Albufera, ha ido al mar o se ha evaporado"

Un informe redactado por técnicos del Ayuntamiento de València y enviado a la Conselleria de Medio Ambiente y al servicio de Devesa-Albufera concluye que el lago no ha recibido" los 50 hectómetros cúbicos de agua" que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) dice haber enviado al parque natural, advierte que solo 2 hm³ han llegado al humedal y que de existir "realmente los 14 hm³ de excedentes y aguas regeneradas a través de la acequia de Favara, sería importante conocer las fechas de esos aportes y por las vías que se han realizado". Porque, advierte este documento municipal, "los aportes de aguas regeneradas al lago de l’Albufera, como se indica que se han realizado -por parte de la CHJ-, requieren una Declaración de Impacto Ambiental negativa de la Generalitat Valenciana por su impacto negativo sobre el sistema, y se requeriría de una autorización formal y excepcional".

Este dictamen técnico, enviado por correo electrónico a la Conselleria, refrenda la tesis del president del Consell Carlos Mazón que ayer mismo mantuvo una intensa polémica con la ministra Teresa Ribera en la red social X. "No mezcle -escribió Mazón en alusión a Ribera- las aportaciones a toda la extensión del parque de l'Albufera con las aportaciones necesarias para la renovación del agua del lago. No mienta más a los valencianos. L'Albufera NO puede recibir vertidos directos de agua de depuradora a los que usted alude", advirtió Mazón a la titular de Transición Ecológica.

Por su parte, la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera había afeado antes a Mazón sus comentarios. "Rechazo el populismo hídrico. El agua es importante para personas, tejido económico y ecosistemas. Estimado presidente @carlos_mazon_, creo que le han dado mal el dato. Los aportes a l'Albufera duplican los previstos en el plan hidrológico.Un saludo.

Los técnicos acusan al ministerio de "tergiversar y enturbiar la realidad"

En ese sentido, esta fuente del Ayuntamiento de València recuerda que el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán señaló en un comunicado público que las aportaciones de agua al Parque Natural de l’Albufera de València "duplican las previstas en la planificación actual año hidrológico, con más de 50 hm³ enviados hasta ahora desde los sistemas Júcar y Turia. Según los datos del Ministerio, desde el Júcar se han enviado 25 hm³ de aguas fluyentes del río a través de la comunidad de regantes de Sueca, junto a 8 hm³ de aguas regeneradas, que se suman a los 17,5 hm³ desde el Turia (14 hm³ de excedentes y aguas regeneradas a través de la acequia de Favara y otros 3,5 hm³ como aportación extraordinaria correspondiente a la declaración de sequía desde la depuradora de Pinedo)".

"Estos datos tergiversan la realidad enturbiando los números de una manera patente: los 25 hm³ de aguas fluyentes del río a través de la comunidad de regantes de Sueca, junto a 8 hm³ de aguas regeneradas", dice el informe remitido desde el ayuntamiento a la Conselleria de Medio Ambiente. Estas aportaciones, en realidad, "se incluyen en una asignación a dicha comunidad de regantes, y no alcanzan el lago de l’Albufera, sino que son drenadas a través de las acequias de los arrozales hasta las golas del Perelló y el Rei, y de ahí al mar". "Recordemos que el artículo 13 del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero", que aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, "establece claramente que los requerimientos son para el lago de l’Albufera", sostiene el documento.

Por lo que respecta a los 17,5 hm³ desde el Turia, los datos difundidos por el alto cargo ministerial "no se ajustan a la realidad: de los 14 hm³ de excedentes y aguas regeneradas a través de la acequia de Favara apenas han alcanzado el lago de l’Albufera poco más de 2 hm³, según los datos disponibles". Asimismo, los 3,5 hm³ que el Miteco suma al caudal ambiental "provienen de una aportación extraordinaria desde la Estación Depuradora de Pinedo, que tal como indica la autorización de la propia Confederación, se encuentra destinada a la inundación invernal de los ámbitos de las acequias de Favara y del Oro y su posterior fangueo y evaporación en los campos, y por tanto no alcanza el lago, y no puede contabilizarse como aportación ambiental al mismo".

Los 18 hm3 que reclama el president de la Generalitat

Este dictamen técnico recuerda que el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar. En su artículo 13, en el que se establecen los requerimientos hídricos de lagos y zonas húmedas, establece que para los requerimientos ambientales del lago de L’ Albufera y con el objetivo de mantener la inundación invernal (perellonà) y un flujo base en la época previa al cultivo "se establece un total de 60 hm³ de aportes en el periodo comprendido entre el 15 de octubre y 15 de mayo: 14,51 hm³/año a través de la Acequia Real del Júcar, 10 hm³/año del sistema Júcar y 10 hm³/año del sistema Turia como consecuencia del incremento de recurso regenerado ya producido". Esto es, 34,51 hm³, "a los que se sumarán en los próximos años 25,49 hm³/año a través de la Acequia Real del Júcar que se materializarán progresivamente conforme avance la modernización de la Acequia Real del Júcar". Hasta ahora solo hay constatación de que se hayan inyectado al lago 2 hm³ procedentes de los sistemas del Júcar y del Turia, por tanto, son esos 18 hectómetros cúbicos pendientes los que reclama Mazón y que han motivado la polémica.

No en vano, indica este documento al que ha tenido acceso Levante-EMV, "durante el invierno, los datos disponibles sobre el caudal ambiental que ha sido derivado al lago de l’Albufera de los que dispone la Generalitat Valenciana son claros: 14,51 hm³ a través de la Acequia Real del Júcar, y poco más de 2 hm³ desde el sistema Turia a través de la Acequia de Favara. Los 10 hm³ del sistema Júcar y los restantes 8 hm3 del sistema Turia no han llegado al lago, como ya adelantó la Confederación Hidrográfica del Júcar en las reuniones mantenidas al considerarlos en realidad inexistentes, a pesar de estar recogidos dichos caudales ambientales en el Real Decreto, y ser obligado cumplimiento".

No en vano, recuerdan los responsables municipales "durante finales de 2023 se mantuvieron diversas reuniones entre la Confederación Hidrográfica del Júcar (como responsable de la gestión hídrica en la demarcación), la Generalitat Valenciana (como responsable de la gestión y conservación del Parque Natural de l’Albufera y espacio Red Natura 2000) y el Ayuntamiento de València (como propietario del lago de l’Albufera)". En dichas reuniones, "las administraciones local y regional reclamaron reiteradamente los aportes de 10 hm³/año del sistema Júcar y 10 hm³/año del sistema Turia definidos en el Real Decreto ante una situación evidente de necesidad de aportes al lago". Fruto de esas negociaciones y reclamaciones, en el Plan Hidrológica del Júcar se incluyó finalmente esta aportación hídrica invernal, extraordinaria y única en la historia, que ahora están exigiendo las instituciones valencianas al Gobierno.