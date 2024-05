El mejor campo de golf de Europa continental está en València

La revista británica Today's Golfer, el magacín de golf más vendido del Reino Unido, ha designado el campo de golf del Parador del Saler como el mejor de Europa Continental de acuerdo con la relación calidad-precio.

Las instalaciones del establecimiento valenciano de la cadena hotelera encabezan el ranking de los 100 campos de golf con los mejores valores de Europa Continental, la primera clasificación que combina las características del campo con el green fee, el precio que se paga por hacer un recorrido.

“Tener un campo tan estable como el número 1 es una prueba de que el golf de calidad está disponible a precios asequibles”. La publicación valora que el precio medio del campo, 80 euros, “representa un valor brillante” para el decimotercer mejor campo de Europa Continental. “Es un digno número 1. De hecho, el hecho de que El Saler esté primero demuestra exactamente por qué hemos hecho este ranking”, argumentan.

El campo ha albergado torneos del European Tour, tanto de la temporada como de la Escuela de Calificación / RLV

Una joya de Javier Arana sin lago, pero son "uñas de gato"

El campo de golf del Parador de El Saler es uno de los grandes clásicos del Mediterráneo, que a lo largo de su existencia ha albergado competiciones internacionales del European Tour. Por sus tees ha pasado la élite del deporte mundial. Fue construido en 1968 bajo el diseño de Javier Arana y ahora ofrece la experiencia no ya de jugar al golf a la orilla del mar, sino de hacerlo en un Parque Natural, con lo que el jugador convive con los pinos, las dunas de arena natural y la vegetación característica, como la "uña de gato", una auténtica trampa natural. De hecho, no se le considera un campo "fácil", para llenarse de birdies. Son característicos sus anchos greenes que, acompañados de innumerables y profundos bunkers, se hacen esenciales: salirse de los mismos y entrar en la vegetación natural se convierte puede convertirse en un problema. No es de extrañar, por ello, que las opiniones de los portales especializados incluyan toda suerte de elogios hacia las dificultades y retos que ofrece. Y, tal como se asegura muchas veces, "no le hace falta tener lagos naturales". El paisajismo y las facilidades del establecimiento hostelero pone el resto para que sea uno de los recorridos mejor valorados del mundo por jugadores profesionales, aficionados, instituciones y prensa especializada.

Así mismo, el campo está considerado como el 13º mejor del continente sin tener en cuenta la cuestión económica. En España, en esa clasificación, tan sólo le superan los campos de Valderrama y Sotogrande.

