Los megacruceros no podrán atracar en València en 2026

"En 2026 vendrán cruceros a València, sí continuarán viniendo cruceros a València; pero lo que nosotros llamamos Ciudades Flotantes, no, porque aportan un turista masivo que está pocas horas en València y que evidentemente no nos genera un impacto económico de calidad a la ciudad". Con estas palabras se ha expresado la alcaldesa de València María José Catalá para confirmar que ha hablado con la Autoridad Portuaria y que ya le ha comunicado que el gobierno municipal tiene la decisión tomada de que en 2026 ya no podrán atracar en la ciudad "megacruceros", las Ciudades Flotantes a las que se ha referido la alcaldesa. "Sí que es verdad que hemos hablado con la Autoridad Portuaria para limitarlo y en el año 2026 ya no pueden venir a València", ha subrayado la lideresa del PP. Respecto a que esta limitación para grandes cruceros se aplique ya en 2025, como demandaba la oposición, Catalá ha explicado que la actividad turística trabaja con cierta antelación y para el próximo ejercicio sería precipitado activar ya esta medida, ha matizado.

"Me parecía de sentido común no aplicarlo en 2025"

"Los cruceros van a dejar de venir a la ciudad de València, no, lo que nosotros estamos viendo es que no vengan lo que nosotros llamamos "ciudades flotantes" que es distinto, es una oferta de cruceros mucho más masiva y que evidentemente en este momento por la nueva configuración de la terminal norte, de la terminal de cruceros y por los planes que vemos de la Autoridad Portuaria y del Ayuntamiento de València ya vemos que el 2025 ya están cerradas las fechas y los calendarios, y me parecía de sentido común no plantear esta cuestión para el año próximo", ha dicho textualmente.