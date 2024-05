València entra en un prestigioso ránking turístico de destinos sostenibles mundiales

La revista británica Wanderlust ha publicado su listado anual "The Travel Green List 2024", que selecciona iniciativas y lugares que marcan la diferencia en sostenibilidad. "Entre más de mil candidaturas de todos los continentes, València es uno de los destinos destacados de esta edición, por situar la sostenibilidad en el centro de su estrategia turística y por su apuesta por lograr ser una ciudad neutra en emisiones", han indicado fuentes de Visit València en una nota de prensa.

La elección de los destinos la realiza un jurado compuesto por nueve expertos en sostenibilidad, que busca ofrecer a sus lectores propuestas inspiradoras para sus viajes. Así, la lista de este año la forman 46 lugares tan variados como Burdeos (Francia), Rimini (Italia), Zúrich (Suiza), Eslovenia, Escocia, Viena (Austria), Calgary (Canadá), Colorado (USA), Islas Caimán o Belice. València es la única ciudad española en el listado, del que solo 15 son destinos europeos.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones Paula Llobet ha mostrado su satisfacción por la consideración de València como parte de esta lista verde del turismo, que responde a un compromiso a lo largo de la historia por parte de toda la sociedad valenciana. ‘Un compromiso en el que seguimos insistiendo, también desde el ayuntamiento y la Fundación Visit València, para lograr que la ciudad se consolide como el destino urbano sostenible de referencia en el Mediterráneo. Porque queremos que nuestra ciudad sea un lugar ideal para un turista cada vez más sostenible y más respetuoso con nuestro medio ambiente, nuestras costumbres y nuestro patrimonio. Y este reconocimiento nos indica que estamos en el buen camino.”, ha explicado.

La publicación señala que València, "además de ser la Capital Verde Europea 2024, fue la primera ciudad del mundo en certificar la huella de carbono e hídrica de la actividad turística y mantiene iniciativas que tienen como objetivo crear una ciudad más accesible y amigable para los peatones". Apunta la peatonalización de espacios urbanos y que se están construyendo más carriles bici para aumentar los 200 kilómetros existentes. También valora el plan de una mayor expansión para el Jardín del Turia, que serpentea 9 kilómetros a través de la capital valenciana y ya es el parque urbano más largo de Europa.

Promoción en Reino Unido de València

El posicionamiento de València como referente en sostenibilidad en el mercado británico "es el resultado de una estrategia que la Fundación Visit València comenzó a desplegar en este país a finales de 2023, aprovechando la condición de Capital Verde Europea", señalan fuentes municipales

Una hoja de ruta que ha llevado a Visit València a realizar diversas acciones, como "una presentación con medios de comunicación, un almuerzo informativo, la participación en el Spain Sustainability Day organizado por la Oficina de Turespaña en Londres, y la atención de viajes de prensa y gestiones con The BBC, The Times, The Independent, Conde Nast Traveler, National Geographic o Lonely Travel". Además, la fundación "recibirá en las próximas semanas a The Guardian, para mostrarle las bondades de la Capital Verde Europea", apuntan las mismas fuentes.

Gracias a este trabajo, en lo que va de año en Reino Unido se han publicado más de 50 reportajes "que alcanzan un valor publicitario estimado en más de 117 millones de euros". Además de la inclusion en la lista verde de Wanderlust, "esta edición incluye un amplio reportaje de seis páginas sobre València, fruto del viaje de prensa que organizó la Fundación Visit València hace unos meses". La audiencia de esta publicación es de 110.000 lectores y el valor publicitario estimado de ambas piezas es de 130.000 euros, finalizan las mismas fuentes.