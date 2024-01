Cuando te sientes atraído o atraída por alguien y deseas captar su atención, es importante abordar la situación de manera natural y efectiva. Hay diversas técnicas de coqueteo que, realizadas con autenticidad, pueden mejorar tu autoestima y, sobre todo, aumentar tus posibilidades de éxito a la hora de iniciar una relación de pareja con esa persona.

La comunicación no verbal, como una mirada, un gesto o el tono de voz que se utiliza al relacionarnos con una persona, puede transmitir interés y complicidad o, al contrario, la más fría de las apatías.

Cómo llamar la atención de la persona que te gusta

Pese a todo, hay que destacar que cada persona es un mundo y que hay numerosos factores culturales y sociales que también influyen en el estilo y las preferencias de cada persona a la hora de relacionarse con otras personas a nivel sentimental.

Pero ¿quién no se ha sentido atraído por alguien y cuando esa persona le habla de repente no sabe qué decir o no tiene ni idea de cómo comportarse con ella? Es algo que no sólo sucede en la adolescencia o en la juventud, sino que también experimenta la gente con más edad y más vida vivida.

Da igual: cuando te encuentras frente a la persona que te gusta, sobre todo si llevas tiempo teniendo sentimientos románticos por ella, es normal sentirse intimidado e incluso quedarse sin palabras. Es lo que tiene a veces el amor, sobre todo cuando está empezando o no está seguro de si los sentimientos son recíprocos.

En ocasiones, esa persona tan deseada por nosotros ni siquiera sabe que existimos o no nos presta la atención que nos gustaría. ¿Cómo llamar su atención para revertir la situación? Hay una serie de técnicas que permiten que puedas entablar una primera relación con esa persona más allá de los trucos habituales, que suelen pasar por cuidar el aspeto físico, el vestuario y el perfume.

Las técnicas psicológicas más efectivas para llamar la atención de la persona que te gusta se basan en seis leyes que a continuación pasamos a detallarte:

Ley de semejanza

La Ley de la Semejanza, en el contexto de la psicología de la atracción, postula que las personas tienden a sentirse atraídas por aquellos que comparten similitudes con ellas en términos de opiniones, actitudes, creencias, experiencias u otros rasgos.

Esta semejanza genera afinidad, simpatía y complicidad, elementos cruciales para la atracción emocional. La idea subyacente es que nos sentimos más identificados, comprendidos y aceptados por aquellos que se parecen a nosotros, lo que facilita la conexión y la construcción de relaciones.

Por tanto, lo ideal es mostrar a esa persona que te gusta que tienes cosas en común con ella; de esta forma podrás generar afinidad, simpatía y complicidad entre ambos.

Ley de la atracción física

Esta ley se centra en la importancia de cuidar el aspecto físico para aumentar el atractivo hacia otras personas. Sugiere que la percepción visual y los instintos biológicos desempeñan un papel crucial en la atracción inicial.

Cuidar aspectos como la higiene, el vestuario y el lenguaje corporal positivo contribuye a proyectar una buena y saludable imagen de uno mismo, lo que puede resultar más atractivo para quienes nos rodean.

Y es que la atracción física es, a menudo, el primer factor que llama la atención, estableciendo así las bases para el interés inicial en una relación.

Ley de la deseabilidad

Sostiene que las personas tienden a valorar más lo que perciben como raro o difícil de conseguir. En el contexto de la psicología de la atracción y las relaciones, esta ley sugiere que aquellas personas que se muestran más selectivas, exigentes o incluso misteriosas pueden generar un mayor interés y atracción en comparación con aquellas que son demasiado accesibles o predecibles.

Esta dinámica se basa en la idea de que la rareza o la dificultad para obtener algo aumenta su valor percibido. Mostrarse un poco distante o independiente, sin llegar a ser grosero o indiferente, puede crear un efecto de curiosidad y desafío, incentivando así el interés de la otra persona.

De esta forma, para llamar la atención de alguien que te gusta podría darte resultado el mostrar un tanto distante o inaccesible.

Ley de la personalidad

Esta ley destaca la importancia de mostrar autenticidad, inteligencia, sentido del humor y simpatía para generar atracción. En el contexto de la psicología de la atracción, sugiere que, más allá del atractivo físico inicial, la personalidad es un factor fundamental en el mantenimiento de relaciones a largo plazo.

Mostrar quiénes somos realmente, con nuestras virtudes y peculiaridades, contribuye a establecer conexiones más profundas y significativas. La personalidad, basada en la percepción mental y en los sentimientos, influye en cómo nos conectamos emocionalmente con los demás, siendo un factor clave para el interés sostenido y duradero en una relación.

Ley del esfuerzo

Esta ley postula que cuanto más esfuerzo invertimos en algo, más lo valoramos y apreciamos. En el ámbito de la psicología de la atracción y las relaciones, sugiere que las personas que nos hacen trabajar más para obtener su atención, afecto o confianza tienden a generar un mayor compromiso y lealtad.

Esto contrasta con aquellas que ofrecen todo de manera fácil y sin requerir nada a cambio. Al hacer que la otra persona sienta que debe ganarse nuestro interés o admiración, se crea un efecto de recompensa y satisfacción. Este enfoque puede hacer que la otra persona valore más lo que tenemos para ofrecer y se sienta más atraída hacia nosotros.

Ley de la reciprocidad

Se basa en el principio de dar y recibir. En el contexto de la psicología de la atracción, apunta a que al mostrar señales de interés, atención, elogio o afecto hacia otra persona, se establece una conexión más estrecha, así como una cooperación y una armonía entre ambas personas.

La reciprocidad implica la respuesta positiva a las acciones y gestos del otro, creando así un intercambio mutuo de afecto y atención. Este principio contribuye a construir una relación más equitativa y fortalece los lazos emocionales entre las personas involucradas.

Todas estas técnicas de psicología para llamar la atención de quien te gusta pueden darte buenos resultados, pero no debes olvidar que identificar si alguien está interesado o no en ti puede resultar complejo.

Aún así, has de tener en cuenta que ciertas señales como el contacto visual frecuente, las sonrisas, las preguntas personales, la iniciativa en la comunicación o el buscar excusas para estar cerca pueden indicar interés de la otra persona hacia ti.