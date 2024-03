Estas cremas solares faciales no cumplen con su factor de protección

El cuidado de la piel va tomando cada día más importancia. Cada vez son más las personas que se deciden a seguir una rutina de skin care, siendo la más básica de todas la de tres pasos: limpieza, hidratación y protección. Hasta hace unos años la mayoría de la población consideraba que para el día a día tan solo era necesario el uso de crema hidratante. No obstante, aplicar crema solar es igual o incluso más importante.

La mayoría de las personas continúan relegando el uso de las cremas solares a los momentos en los que toman explícitamente el sol en la playa o en la piscina. Sin embargo, es importante proteger la piel tanto de los rayos UVB como UVA a diario. Por este motivo, las marcas cada vez sacan cremas más ligeras y cómodas de llevar, aunque por desgracia no todas cumplen con lo que prometen en el etiquetado.

Por qué no cumplen con el factor de protección que prometen

Así lo ha comprobado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha analizado en laboratorios independientes quince cremas solares faciales, en teoría de factor de protección 50 y 50+, de varias marcas reconocidas que venden sus productos en supermercados, farmacias y droguerías. Lamentablemente, siete de los quince productos analizados no cumplen con la protección solar que indican en sus envases.

Para que una crema solar facial tenga éxito, no solo basta con que proteja de los rayos UVB y UVA, sino que también entran en juego otros factores como que sea un cosmético agradable, deje la piel confortable, se absorba rápidamente, no sea grasiento, o que tenga un olor agradable. Por este motivo, es posible que el problema de que las cremas solares analizadas no cumplan con el factor de protección que prometen por un problema en la formulación.

Estas cremas solares no cumplen con su factor de protección. / Pexels

Las cremas solares faciales que no cumplen con el factor de protección

Probablemente durante la elaboración de estas cremas solares se haya priorizado que el producto ofrezca una experiencia de uso agradable y satisfactoria, más parecida a una crema facial clásica (de absorción rápida, textura ligera y tacto seco) "sacrificando" la protección frente a la radiaciones. Cabe recordar que esto no significa que sean productos inseguros, ni tampoco que no protejan de la radiación solar, pero sí que el factor de protección solar anunciado, 50 o 50+, no es el real: no protegen lo que dicen.

Tras el análisis, los resultados de la OCU determinan que son siete las muestras que no protegen lo que dicen. Por una parte hay cinco productos cuyo SPF no está de acuerdo al etiquetado: (Piz Buin Hidro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50, Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+, Nivea Sun Facial Sensitive 50, Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+ y, por útlimo, Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid SPF 50).

Por otra parte, una crema no cumple ni con la protección SPF ni con la protección UVA anunciadas, y se trata de Vichy Capital soleil crème onctueuse protectrice spf 50+. Finalmente, hay otro producto que según el test de UVA no cumple lo indicado en el etiquetado, Isdin Fotoprotector Fusion water Magic SPF 50 no cumple con la protección UVA anunciada, pero sí es conforme con el SPF que indica.

Otros aspectos analizados

La OCU también ha analizado otros aspectos de las quince cremas solares faciales, y han comprobado que en ningún caso hay parabenos. Además, el análisis ha determinado que s posibles disruptores endocrinos. Por último, hay tres protectores solares que incluyen fragancias alergénicas en su composición: los de Nuxe, Yves Rocher y Rituals.