A lo largo de estos últimos meses hemos visto diversas informaciones de Miriam Sánchez que reflejaban el delicado momento por el que estaba pasando y lo cierto es que las redes se inundaban de mensajes de preocupación por el estado de la que un día fue una de las grandes colaboradoras de televisión.

Hemos hablado con Pipi Estrada y nos ha confesado pensar en Miriam Sánchez y en la dura etapa que está viviendo y espera que se recupere pronto: "Confío en que salga de este atolladero en el que se encuentra y no consigue encontrar la salida. Tengo la esperanza de que se va a recuperar porque se lo merece. Las enfermedades mentales son muy peculiares y cada uno las vive de una forma diferente, distinta".

Pipi nos confiesa que reza por ella todos los días: "La verdad que rezo por ella todos los días, lo digo de verdad" y nos desvela una anécdota de Miriam Sánchez: "¿Sabes cómo fue a la farmacia para que no la reconocieran? Se compró un Burka. Cuando vi la foto la verdad que tiene mucho arte".

El colaborador de televisión reflexiona acerca de los momentos vividos con María Teresa Campos y actualmente entiende que ha sido necesario para llegar a donde está ahora: "Esos capítulos de deja el coche, fuera de aquí, lejos de aquí. Lo ves como experiencias. Si no ocurriera eso, ahora no podría ocurrir esto. Todo en la vida tiene una razón de ser y por qué ocurren las cosas".

También tiene unas palabras para Terelu Campos, a la que ve mejor de humor ya que según él antes tenía una relación más a disgusto con ella misma: "Me alegro que Terelu haya encontrado su sitio. Noto que no está tan ácida con ella misma, la noto mucho más a gusto con ella misma. Ha ganado seguridad, la veo con más seguridad, más confianza en sí misma".

Y cómo no, recuerda la anécdota en la que tuvo que abandonar la casa cuando convivía con ella tras no levantar la segunda tapa del váter y le da la razón: "Tenía toda la razón. La frase fue: 'a la puta calle'. Textual". Entre risas, confiesa que ahora le cae mejor que cuando salía con ella: "Ahora me cae bien, ahora que no vivo con ella me cae bien".