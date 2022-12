La relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva terminó hace unos meses justo unos días después de anunciar su compromiso públicamente. ¿El motivo? El joven engañó a la influencer con otra mujer durante un festival musical en Estados Unidos al que fue en verano. Después de que se hiciera público el vídeo en el que salía besando a otra chica que no era Tamara, ella decidió dar carpetazo a su noviazgo de inmediato y poner la máxima distancia entre ambos.

Después de esa gran desilusión, la aristócrata habría recuperado la ilusión por el amor, según han confirmado una colaboradora de El Programa de Ana Rosa, la periodista Leticia Requejo: "Tamara Falcó va a terminar el año con una nueva ilusión" ha apuntado. Además, el joven se trataría nada más y nada menos que de un amigo cercano de Íñigo Onieva, Hugo Arévalo.

El hombre que ha provocado que la hija de Isabel Preysler vuelva a creer en el amor es un empresario madrileño de alrededor de 35 años. Según ha explicado Requejo, sus fuentes le han asegurado que "los dos están bastante entregados a la causa y que están ilusionados. También ha asegurado que no se puede etiquetar por el momento como una relación, "pero la cosa va viento en popa".

De hecho, el romance va tan bien que "la declaración de amor por parte de Hugo" ya se habría producido, así como "el primer beso entre la pareja", ha revelado la periodista.

Quién es Hugo Arévalo

Hugo Arévalo es un empresario de éxito que está a cargo de "uno de los másteres de marketing digital más importantes del país". Su trayectoria empresarial le ha llevado a ser en su momento uno de los socios inversores de la antigua red social Tuenti en un pasado, y en el presente de empresas como Glovo, Cabify y Hawkers. Es más, él y Tamara Falcó emprendieron juntos un negocio este verano de platas sostenibles.

Qué piensa Íñigo Onieva al respecto

Íñigo Onieva, por su parte, parece no haber digerido demasiado bien la noticia. Según la colaboradora del programa de Telecinco, Arévalo y él "han hablado por un chat que tienen varios amigos y le ha recriminado que no haya ido de frene, que se lo haya escondido, que haya ido por detrás y que justo haya ligado con su ex". En cuanto a la marquesa y el empresario, todavía no se han pronunciado públicamente sobre su romance.