La relación de Laura Escanes y Risto Mejide fue considerada durante mucho tiempo una de las más consolidadas de entre las parejas de celebrities de nuestro país. No obstante, hace meses decidieron separar sus caminos, ocupando todas las portadas de la prensa rosa.

En la actualidad la influencer ha rehecho su vida con un famoso cantante, Álvaro de Luna, y ambos han confirmado ya su relación subiendo publicaciones juntos a sus respectivas cuentas de Instagram.

Por su parte, el periodista y presentador de televisión también ha pasado página con una joven valenciana de tan solo 26 años -la misma edad que tiene Laura Escanes-. Esta relación se ha confirmado después de que la reciente pareja se haya dejado ver paseando tanto por las calles de València como por las de París durante un romántico viaje.

Muchas han sido las elucubraciones acerca de los motivos que habrían llevado al famoso matrimonio a romper después de siete años de relación y una hija en común. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando Laura Escanes se ha sincerado sobre las razones que les llevaron a tomar la decisión de terminar.

La influencer ha invitado a Jorge Lorenzo a su último podcast de Entre el cielo y las nubes. Mientras ambos conversaban, Escanes se aventuraba a lanzar una atrevida pregunta al expiloto, queriendo saber si él creía en "el amor para toda la vida".

Lorenzo respondió que sí que cree en este tipo de relaciones, y en ese momento la catalana muestra su manera de ver el amor de pareja tras su separación de Mejide: "Antes yo creía en el amor para toda la vida. Yo me imaginaba toda la vida con él. No me planteaba una opción que no fuese otra. Si yo me decido casarme y tener una hija con alguien es porque es para toda la vida".

Parece que la concepción de la joven del amor ha cambiado por completo: "Si no ha podido ser y he tenido una hija… Ni de coña me planteo estar toda la vida con alguien. Creo que no. Se me hace bola", opinaba.

Y después, la influecer revelaba el verdadero motivo de su ruptura con Risto Mejide: "Yo era muy feliz, pero llegó un momento que no nos hacíamos felices, ni yo a él ni él a mí. Creo que la diferencia de edad no es un problema si estás en el mismo momento vital. Creo que no es la diferencia, sino el momento vital. ¿Qué pasa? Que la diferencia de edad y el momento vital están muy relacionados", explicaba.