Quien piense que la vida de Elsa Pataky y su marido, Chris Hemsworth, es un jardín de color de rosa.... se equivoca y mucho. Y es que la actriz española se ha sincerado sobre el día a día con el actor que da vida al dios Thor en la gran pantalla y ha reconocido que no puede más. Parece mentira que no todo es tan bonito como parece y hasta el matrimonio idílico entre la española y el australiano tiene sus problemas.

Pataky insiste en que su marido "no avanza" y llega incluso hasta culparse por ello. "Igual es que no soy buena profesora"... Sea como sea, lo cierto es que la actriz no ha tenido reparos en explicar ante las cámaras uno de los grandes defectos de Chris Hemsworth.

El gran defecto de Thor

No es la primera vez que Elsa Pataky y hasta su propio marido reconocen los problemas del australiano en el día a día de su relación. Y es que por muy guapo que sea, parece que a Chris no se la da muy bien el castellano. Por más que Elsa lo intenta, su marido apenas ha conseguido aprender algunas palabras o frases en el idioma de su mujer. Pataky reconocer estar frustrada: "No debo ser una buena profesora de español o a él no se le dan bien los idiomas... Una de dos, pero no avanzamos".

Quienes parece que se llevan algo mejor con el idioma patrio son los hijos de la pareja. Aunque su idioma materno es el inglés y es el que más usan al residir en Australia, su madre insiste en que los niños entienden el español "porque yo les hablo en castellano", subraya Pataky.

La solución para el problema de Chris Hemsworth

Pese a todo, Elsa no está dispuesta a darse por vencida y ha trazado un plan para lograr que los suyos (su marido incluido) acaben hablando castellano. "Esa va a ser mi misión a partir de ahora... que hablen perfectamente mi idioma"