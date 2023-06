Aunque algunos medios y comentaristas de la prensa del coraz贸n insisten cada cierto tiempo en la supuesta crisis de pareja que atraviesan Pilar Rubio y Sergio Ramos, lo cierto es que ambos no hacen sino dar muestras de que su relaci贸n va viento en popa.

En los 煤ltimos meses ha habido constantes rumores sobre posibles problemas en el matrimonio de Pilar Rubio y Sergio Ramos, incluso se ha especulado sobre un eventual divorcio. Entre las posibles causas de esta supuesta crisis se ha apuntado la tensa relaci贸n entre Pilar Rubio y su cu帽ada, as铆 como la salida de Sergio Ramos del Paris St. Germain y su posible traslado a Arabia Saud铆, algo que impedir铆a que Pilar Rubio pudiera vivir entre Espa帽a y el pa铆s donde su esposo trabaja, como lo ha hecho hasta ahora.

Pilar Rubio y Sergio Ramos, de aniversario

Sin embargo, tanto Pilar Rubio como Sergio Ramos han decidido enfrentar la situaci贸n y desmentir con im谩genes los rumores sobre su supuesta crisis. De hecho, la modelo y comunicadora ha compartido varias fotos en redes sociales en las que aparecen juntos, haciendo especial 茅nfasis en una fotograf铆a que muestra la celebraci贸n de su cuarto aniversario de boda.

"Toda la vida por delante para seguir compartiendo momentos 煤nicos, solo nuestros", dec铆a el texto con el que Pilar Rubio acompa帽贸 su foto de aniversario con Sergio Ramos.

Hace unos meses, los comentarios de Pilar Rubio tambi茅n sirvieron para desmentir tajantementee cualquier atisbo de crisis entre ella y Sergio Ramos. Fue en el programa de La Resistencia, que dirige y presenta David Broncano.

En el espacio, Pilar Rubio contest贸 a las t铆picas preguntas de Broncano en La Resistencia sobre sexo y dinero, y dej贸 a todos boquiabiertos. "Frecuencia de relaciones sexuales en el 煤ltimo mes", cuestion贸 Broncano.

"Pues es que nosotros lo hacemos todos los d铆as. Hoy no pero por tu culpa, porque he tenido que venir aqu铆", asegur贸 muy seria Pilar Rubio. El director de La Resistencia no s贸lo mostr贸 su sorpresa, sino que felicit贸 a Pilar Rubio por tener sexo todos los d铆as con Sergio Ramos pese a los cuatro hijos que ambos tienen en com煤n.