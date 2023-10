脷rsula Corber贸 es, actualmente, una de las actrices espa帽olas con m谩s proyecci贸n internacional despu茅s de su papel como Tokio en La casa de papel. Su reciente interpretaci贸n en El cuerpo en llamas, la serie de Netflix en la que da vida a Rosa Peral, la polic铆a urbana de Barcelona acusada de matar a su pareja, otro agente del mismo cuerpo, junto al que fue su compa帽ero de patrulla, no ha hecho sino acrecentar el inter茅s por ella.

La an茅cdota que 脷rsula Corber贸 vivi贸 junto a Madonna, quien la reconoci贸 en un vuelo y le expres贸 su admiraci贸n por su papel como Tokio y su trabajo en la serie de Netflix, as铆 como su entrevista en el televisivo y archiconocido show de Jimmy Fallon, la catapultaron en el mercado internacional, donde goza de gran reconocimiento.

脷rsula Corber贸: su carrera

脷rsula Corber贸 naci贸 el 11 de agosto de 1989 en Barcelona. Comenz贸 su carrera como actriz en la adolescencia, participando en series de televisi贸n espa帽olas; uno de sus primeros papeles fue en la famos铆sima serie F铆sica o Qu铆mica, donde interpret贸 el personaje de Ruth G贸mez.

Pero fue la serie creada por 脕lex Pina, La casa de papel, la que dio fama internacional a 脷rsula Corber贸. De hecho, a partir de aquel papel de Tokio y su periplo por el mercado estadounidense del entretenimiento y la comunicaci贸n, la barcelonesa comenz贸 a trabajar en proyectos fuera de Espa帽a.

Salt贸 a la televisi贸n internacional con la serie brit谩nica Snatch, y al cine con la pel铆cula estadounidense Snake Eyes, dirigida por Robert Schwentke, donde interpret贸 a la Baronesa, la antagonista.

Su paso por La casa de papel tambi茅n hizo de 脷rsula Corber贸 una de las figuras espa帽olas con m谩s seguidores en redes sociales, adem谩s de convertirla en icono de moda. Famosos son sus cambios de estilo, de look y, sobre todo, sus cambios de pelo. Recientemente, la revista Glamour la alz贸 como una de las diez actrices espa帽olas m谩s sexies.

Las parejas de 脷rsula Corber贸

脷rsula Corber贸 mantiene desde 2016 una relaci贸n sentimental con el actor argentino Chino Dar铆n, hijo de Ricardo Dar铆n, y con el que coincidi贸 en la serie de televisi贸n La embajada.

Antes, 脷rsula Corber贸 hab铆a mantenido diversas relaciones, una de ellas con el tenista espa帽ol Feliciano L贸pez, y otra de tres a帽os con el actor y modelo Andr茅s Velencoso, entre otras parejas.

Ahora, 脷rsula Corber贸 ha pillado a todos por sorpresa con una boda que nadie esperaba. Lo ha anunciado ella misma despu茅s que hace unas semanas viajase a 脕frica, donde vivi贸 una experiencia que le marc贸.

La actriz catalana ha sido siempre una gran defensora de sus m谩s 铆ntimas convicciones. De hecho, es una firme abogada de causas como la defensa del aborto y, ahora, del matrimonio infantil.

"Casarse temprano trae consecuencias casi irreversibles: las ni帽as dejan de estudiar y su mundo queda reducido a las paredes de su casa. Muchas se quedan embarazadas siendo a煤n adolescentes, lo que aumenta el riesgo de complicaciones durante la gestaci贸n o el parto. El guion de sus vidas cambia para siempre contra su voluntad. El matrimonio forzoso las expone adem谩s a la violencia y el abuso sexual", defiende 脷rsula Corber贸, convertida ya en embajadora global de Save the Children.

Esta experiencia, vivida hace unas semanas por 脷rsula Corber贸 en Senegal, donde pudo conocer a muchas ni帽as que hab铆an sido forzadas a casarse (actualmente se registra "un matrimonio forzoso cada 7 segundos!") ha llevado a la actriz barcelonesa a tomar cartas en el asunto. "No me resigno a que esto siga ocurriendo", afirma, as铆 que 脷rsula Corber贸 anuncia que se casa contra esa pr谩ctica, que deber铆a ser abolida en todo el mundo.

"Me caso contra el matrimonio infantil", dice 脷rsula Corber贸 en un correo electr贸nico en el que anima a hacerse socio de Save the Children "para no dejar solas" a las ni帽as que son v铆ctimas de esta pr谩ctica, y en el que exige que se fije internacionalmente la edad de 18 a帽os para poder contraer matrimonio, adem谩s de "la ONU aumente la inversi贸n p煤blica para proteger a la infancia".