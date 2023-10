La relación de Gerard Piqué y clara Chía ha estado en el punto de mira desde el primer día. La supuesta indifelidad del exfutbolista a Shakira con la joven catalana estuvo en el foco de la polémica durante meses, y las continuas referencias de la artista en sus canciones tampoco ayudaban.

Pese a esto, después de la tormenta... llegó la calma, y Piqué y Clara Chía ha disfrutado de una temporada relativamente tranquila. Sin embargo, al parecer los problemas de su relación no solo han sido mediáticos, sino que los sufrían dentro de su misma casa: los padres de ella no aprobarían esta relación.

"La familia de Clara Chía no quiere a Piqué"

Según ha explicado el paparazzi Jordi Martín en el portal TV Notas, "la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los padres no le quieren". El periodista, que además tiene una estrecha relación con Shakira, ha explicitado que el exjugador del FC Barcelona "no puede pisar la casa" de los padres de Clara.

Esto ha provocado una gran tensión e incluso distanciamiento entre la joven y sus padres, y ella visita poco su casa: "Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja", asegura Martín.