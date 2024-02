La tormentosa vida de Bárbara Rey ha vuelto a la palestra pública tras las polémicas entrevistas de su hijo, Ángel Cristo junior, en las que daba todo lujo de detalles sobre la relación de su madre con el rey emérito y un supuesto chantaje a la corona.

La murciana lleva semanas bastante alejada de los focos refugiada entre amistades y casa de su hija Sofía. Y es que la demoledora entrevista de su hijo le ha pasado factura a la vedette, que tal como ha reconocido ha tenido que someterse a un tratamiento para superar una depresión. Los quebraderos de cabeza de Bárbara Rey no se limitan a sus problemas familiares sino que también han saltado todas las alarmas tras su último altercado en un bingo de Marbella, al que parece que acudió para alejarse de las polémicas y los platós de televisión pese a habérselo prohibido ella misma como parte de su tratamiento contra la adicción al juego, tal como detalla Europa Press.

Aunque no acabe de creérselo, la de Totana cumple este viernes 74 años y lo va a hacer rodeada de parte de su familia... pero sin su hijo. Bárbara Rey reconoce que los últimos meses "han sido los meses más duros de mi vida sin duda. He necesitado un poco de ayuda, estoy recibiendo un tratamiento y lo primero que me han dicho es que me arregle y salga para distraerme y que la cabeza no piense en cosas que no son buenas para mí. Estoy recibiendo mucha ayuda, no solo de mi psicóloga, sino de unas amigas maravillosas", ha reconocido, dejando claro que a pesar de todo se encuentra "muy bien" y le cuesta pensar que haya cumplido ya 74 años.

"No espero ningún mensaje de mi hijo"

En cuanto a sus hijos, Bárbara Rey insiste en que no espera la llamada de su hijo tras lo sucedido: "No espero ningún mensaje porque sé que no lo voy a recibir. Me gustaría, pero han ocurrido muchas cosas y a mí me gusta ante todo la verdad y que las cosas vayan como deben de ir. Aunque se pusiera en contacto conmigo hay que dar otros pasos antes y las cosas con una felicitación no se puede arreglar, es algo más intenso y profundo"