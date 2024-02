Una de las rupturas más mediáticas del pasado 2023 fue, sin duda, la que protagonizaron Shakira y Gerard Piqué. El exfutbolista tardó pocas semanas en oficializar su nueva relación con su actual pareja, Clara Chía, doce años menor que él. Por su parte, la de Barranquilla lanzó varias canciones con claras indirectas para su expareja, con referencias incluso a su exsuegra.

Sin embargo, de todos estos temas llenos de dardos hacia Piqué, el que más polémica generó fue su colaboración con el reconocido productor Bizarrap. La 'Session #53' dejaba frases como "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-Pique", o "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena".

La nueva vida de Shakira en Miami

Después de la supuesta infidelidad del catalán, la separación de Shakira y Piqué fue de todo menos amistosa. De hecho, la colombiana ha luchado hasta la saciedad sirviéndose de los mejores abogados para conseguir la custodia de los dos hijos que tiene en común con el catalán, Milan y Sasha, para poder irse de Barcelona y mudarse a Miami y, finalmente, lo ha conseguido y está establecida en la ciudad norteamericana desde hace meses.

La nueva vida de la cantante en Miami ha hecho que rompa por completo la relación con su familia política de España y que, por otra parte, recupere el trato con su exsuegra, Inés Pertiné. Esta mujer es la madre de su exnovio, Antonio de la Rúa, y Shakira ha demostrado que mantiene una amistad con ella publicando una fotografía en su cuenta personal de Instagram: "Con nuestra exsuegra amada", escribía en la storie.

Este gesto ha sido interpretado por muchas personas como otro dardo para Gerard Piqué, ya que es conocido que la artista no tenía una buena relación con su madre, Montserrat Berbabéu. Es más, un polémico vídeo en el que se evidenciaba cómo la madre del exfurbolista le hablaba mal a Shakira mientras le cogía bruscamente de la cara y le mandaba callar se viralizó en redes sociales hace ya varios meses.