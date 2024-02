Pilar Rubio aclara la situación de su matrimonio en una entrevista exclusiva: "Tengo para escribir una telenovela"

Durante los últimos meses los nombres de Pilar Rubio y Sergio Ramos, así como la supuesta crisis que estaría atravesando la famosa pareja, han acaparado los titulares de la prensa española. Ahora la reportera ha concedido una exclusiva entrevista a Harper's Bazaar en la que aclara la situación actual de su matrimonio con el futbolista.

Pilar Rubio ha detallado en la entrevista cómo se encuentra su relación con Sergio Ramos. Algunos comportamientos de la pareja, como que pasaran las últimas navidades separados, han avivado los rumores de crisis en el matrimonio. No obstante, la periodista, cansada de los constantes titulares que apuntan a una crisis matrimonial, ha decidido contar su versión.

Pilar Rubio habla sobre cómo se encuentra su relación con Sergio Ramos

La reportera ha criticado en la entrevista concedida a Harper's Bazaar que los rumores los extiendan precisamente compañeros de profesión: "Que los rumores vengan de mis compañeros de profesión, a los que yo considero compañeros, y creo que a mí me tendrían que considerar también como lo que soy, compañera. Oye, no puedes hablar de mí como un personaje extraño que no conoces... ¡Pregúntame! ¿No? Si yo no quiero contarte, vale... Pero hablan con una ligereza...".

Por otra parte, Rubio ha desmentido que su matrimonio esté atravesando una crisis: "Son mentira, total y rotundamente. Insisto, totalmente. Mi marido es el mayor pilar de mi vida. Él es mi apoyo y el padre de mis hijos. Tenemos una familia muy bonita, con mucho amor. ¿Esto que son los años cuarenta? ¿Debemos estar todo el día juntos? Yo alucino. Es retrógrado y machista", critica.

La profesional de la comunicación ha considerado que los medios venden que su matrimonio está en crisis "porque eso tiene tirón y han dicho, pues vamos a seguir hablando de ello", opina. "Se empeñan en que estamos mal, aunque insistimos en que estamos bien. Para mí es como si hablaran de otra persona o de otra pareja. Me afectaría si un día mintieran con que soy traficante de armas. ¿El resto? Me da igual", ha asegurado.

La reportera asegura que tiene "para escribir una novela"

Por otra parte, opina que es normal que se hable de su matrimonio con Sergio Ramos: "Que la gente pueda opinar de tu vida, lo veo hasta normal, porque somos personajes públicos. ¿Que me afecte? Quizá me habría afectado si hubiera sido más joven, pero ya con 45 años centro mi energía en lo que me importa. Soy más madura en ese sentido y no me dejo influenciar por esas cosas ni me afectan para nada, sobre todo de gente que ni conozco", explica orgullosa.

"Tienes que estar en paz contigo misma. Que hablen de mí, que se inventen cosas, me da absolutamente igual. A veces es como si hablaran de otra persona, me río muchas veces con mis amigas porque me dicen: ‘Tía, ¿te ha pasado esto?’. Y yo, ‘no, pero oye, mira, qué curioso’. O sea, tengo para escribir una telenovela. El 95 % de las cosas que dicen son mentiras", apunta.