La caída de Madonna en pleno concierto

La cantante Madonna, también conocida como la reina del Pop, está actualmente de gira con 'Celebration Tour . Todo un icono de la música que a sus 65 años sigue dando los mejores espectáculos sobre los escenarios. Coreografías originales es a lo que tiene acostumbrados a sus fans, sin embargo precisamente este lunes protagonizó un pequeño accidente durante uno de sus conciertos en Seattle mientras interpretaba su éxito de los 80 "Open Your Heart" que se ha viralizado en redes sociales.

Madonna estaba actuando en el Estadio Climate Pledge en Seattle cuando el bailarín rebala al arrastrar la silla lo que provoca que los dos cayeran al suelo del escenario. Fue durante la presentación de su tema "Open Your Heart" que utiliza como atrezo de la coreografía una sillas. Al parecer, y como se vio que intentaba hacer, el bailarín debía correr por el escenario con unos tacones, mientras que arrastraba a Madonna quien cantaba sentada en la silla. El bailarín al dar los primeros pasos cayó, tropezándose, y a su vez haciendo caer a Madonna de la silla.

Madonna junto a sus bailarines en el 'Celebration Tour' / Levnate-EMV

El show debe continuar

A pesar del desliz, ambos se recompusieron rápidamente y continuaron la actuación con toda la normalidad posible. Incluso la cantante, desde el suelo, le dedicaba una sonrisa cómplice al bailarín que sin querer la había tirado. Por esto, es aparente que ninguno de los dos se hizo un daño serio y, aunque no se sabe qué ocurrió en el backstage, la reacción de Madonna ante el traspié del bailarín fue comprensiva y tranquila.

Fue el camarógrafo de la cantante el que la ayudó a levantarse del suelo y, segundos después, otra de las bailarinas también se acerco a la cantante para darle un abrazo de apoyo, entre risas de ambas. Madonna continuó cantando y mostrando sus pasos sobre la silla con total naturalidad, como tan solo una artista que tiene tanta experiencia en el gremio podría hacer. Como dicen, el show debe continuar.

La reacción en redes sociales

Pero, bien es sabido que estos momentos no pasan a la ligera por la redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar. Muchos bromeaban con el despido que le costaría al bailarín su pequeño tropiezo, mientras que otros añaden que poner a alguien a correr sobre un escenario mientras que lleva la protagonista del show subida en un una silla, todo esto en tacones de diez centímetros, no parecía una buena idea desde un primer momento.

El Celebration Tour de Madonna / Levante-EMV

La buena noticia es que la cantante y el bailarín se encuentran bien, pues no se ha indicado lo contrario, y la gira continúa su ritmo con normalidad. Esta noche Madonna actuará en su siguiente destino, el Rogers Arena de Vancouver. El accidente se ha quedado en otro de los momentos de Internet y, probablemente, una anécdota para Madonna y su equipo.

Otras caídas sobre los escenarios

Según datos de Touring Data, Madonna ya supera los 121 millones de dólares con los shows celebrados hasta el momento en su Celebration Tour, además, ha llegado a alcanzar el puesto número 50 de la lista global de Spotify por primera vez, ninguna cantante de los 80 lo había conseguido. Con toda una dilatada carrera artística a sus espaldas, no es la primera vez que la reina del Pop se cae en un escenario. Una de las caídas más sonadas fue la que ocurrió en los Brit Awards en el año 2015. En aquella ocasión, la capa que portaba Madonna no se desprendió de su cuerpo cuando un bailarín intentó tirar de ella lo que provocó que la artista cayera de las escaleras que había en el escenario.