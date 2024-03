Lola Lolita: "Iba por los pasillos y me abucheaban"

Lola Lolita es de las creadoras de contenido más jóvenes y con mayor éxito en España. A sus 21 años la joven acumula 12 millones de seguidores en TikTok, lo que ha hecho que se gane el apodo de "La Reina de TikTok". Ella ha colaborado con artistas como Shakira, Maluma o Sebastián Yatrara quienes la contratan para asegurarse visibilidad en redes sociales con sus nuevos lanzamientos. Entrevistas en 'El Hormiguero', 'La Resistencia', 'La Pija y La Quinqui'... y ahora ha acudido al podcast de Vicky Martín Berrocal, 'A solas con' dónde ha mostrado su yo más personal.

"Tengo un pánico escénico muy fuerte"

La gran exposición que Lola recoge sus redes sociales ha hecho que reciba mucha atención en los últimos ocho años, no siempre positiva. Ella le contaba a Vicky que los ataques recibidos han hecho mella en su seguridad y confianza. Se describe a sí misma como una chica muy tímida y vergonzosa acostumbrada a trabajar a través de su teléfono móvil por lo que, a pesar de ser consciente de los números que acumula, se le hace difícil la exposición pública en la vida real.

"En cualquier ámbito que se salga del móvil, yo sola en mi casa, no sé gestionar mis emociones y no sé cómo comportarme porque los nervios pueden conmigo y el pánico de ver a mucha gente junta... Me llega un momento de ansiedad que lo paso muy mal. Tengo un pánico escénico muy fuerte que espero superar poco a poco, pero me está costando".

Lola Lolita en los 'Ídolo', tercer año consecutivo al premio Mejor Tiktoker / Instagram

"Para el resto de alumnos era el hazmerreir"

Tratando sus inicios en Musical.ly (antiguo TikTok) con tan sólo 14 años, Lola confesaba que era un momento en el que acumulaba muchas inseguridades, propias de la adolescencia, y que sus compañeros de instituto no se lo ponían más fácil, convirtiéndose en un momento de su vida en el que se sentía muy mal. "Todo el instituto, excepto mi clase y los profesores con los que tuve muchísima suerte, siempre me apoyaron, pero para el resto de alumnos era el hazmerreir. Yo iba por los pasillos y me abucheaban, iba por los pasillos mirando al suelo, mirándome a los pies porque me daba vergüenza".

"Me hicieron bullying. Hay muchos niveles de bullying, yo por suerte no llegué a lo más fuerte. Al fin y al cabo era también ciberbullying". Entonces la tiktoker recordó en el podcast cuándo con 17 años publicó su primera novela, dirigida a un público más joven y con la que tenía la intención de fomentar la lectura entre las niñas. Pero esto no fue bien recibido en su ciudad, Alicante: "Toda mi ciudad hizo un complot en redes sociales poniéndome fina, públicando que cómo una niñata de mierda podía estar haciendo eso, que no me lo merecía... Todo el mundo, tú imagínate toda la gente de mi edad subiendo eso en redes, yo me quería morir"

"Lo peor es que era sobre todo gente más mayor que yo. Pero en ese momento yo hice lo que sentía y lo que quería y gracias a que seguí haciendo vídeos, aunque todo el mundo se riera de mí, estoy hoy aquí. En parte lo agradezco porque me ha hecho ser y llegar a dónde estoy hoy en día. Me da igual la gente", terminaba contando Lola.

Una charla sobre salud mental

Sin embargo, Vicky indagó más durante la entrevista acerca de si realmente no le importa lo que la gente opina de ella. "Sería de necios negar que en cierto punto no te importa porque es gente opinando de ti, de tu forma de ser, de tu físico que es lo peor porque es lo que más podemos llegar a juzgar nosotros mismos. Entonces te mentiría si te dijese que no me importa porque a día de hoy me sigue importando, pero no le doy tanto valor. Aprendes a vivir con ello, aprendes a tratarlo con tu familia, con tu pareja o con ayuda profesional como pueden ser los psicólogos que tienen un papel muy importante a día de hoy", contestaba la influencer.

Ambas hablaron sobre la relevancia de darle visibilidad al cuidado de la salud mental que progresivamente está dejando de ser un tema tabú. "Ojalá todo el mundo pudiese ir al psicólogo y se lo pudiese permitir. Es lo mejor que podemos hacer, tratar nuestros problemas con una persona que lo ve desde un punto de vista tercero y que sabe cómo ayudarte porque ha estudiado para ello", decía Lola, añadiendo cómo esto le ha ayudado a superar etapas difíciles en su vida y que, gracias a esto, actualmente está mucho mejor consigo misma.