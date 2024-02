Sebastián Yatra: "Si tuviese una relación de más de un año me darían ganas de ser infiel"

Sebastián Yatra ha sido el último invitado al podcast de Vicky Martín Berrocal, A solas con. En la entrevista el tema central ha sido, sin duda, el amor. El cantante se ha abierto en canal y ha hablado sobre sus relaciones sentimentales, así como de su forma de concebir el amor de pareja.

El artista colombiano ha hablado de sus relaciones de pareja más importantes y conocidas, las mantuvo con las también cantantes Tini y Aitana Ocaña. Yatra le ha revelado a Vicky Martín Berrocal que sus noviazgos no han sido demasiado durareros, ya que han durado como máximo un año.

Sebastián Yatra se replantea la monogamia

En este sentido, el intérprete de Tacones Rojos se ha sincerado por completo, llegando a afirmar que no sabe si podría ser fiel en una relación larga: "Si yo tuviese una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?", ha planteado.

Tratando este tema con Martín Berrocal, el artista ha llegado a la conclusión de que, quizás, estaría dispuesto a concebir las relaciones de pareja de otro modo porque tiene "una forma quizá más abierta de pensar", abandonando la monogamia: "No veo descabellado en algún momento de mi vida poder tener una relación un poco más abierta o con más libertades, distintas de lo que venimos acostumbrados de nuestros padres o de otras vainas".

"También había mucha hipocresía, porque la infidelidad no es una cosa del siglo XXI. ¿Por qué nos cuesta tanto con nuestro ego y esa necesidad de poseer a la otra persona? Si me gustas, tienes que ser mía y de nadie más, y yo la sexualidad y el sexo cada vez lo separo más. Para mí, el sexo va en un cajón y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro es el amor", sostiene.