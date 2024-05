Ana Peleteiro se corona con su respuesta a un comentario racista

Ana Peleteiro es una de las mejores deportistas de nuestro país, llegando a ganar la medalla de bronce en el triple salto en los Juelos Olímpicos de Tokio de 2020. No obstante, la atleta ha sufrido más de una vez ataques racistas, sobre todo a través de las redes sociales.

La deportista explicó hace poco en una entrevista que concedió a Elle que de pequeña no sufrió racismo, y que cree que fue porque su madre era uns de las profesoras del colegio en el que estudió. Sin embargo, cuando pasó a secundaria la situación cambió: "Mi padre estaba todo el día en fedatura de estudios. Quería que me defendiese, que no fuera objeto de burla", relató.

Hace años, durante una visita a El Hormiguero, Peleteiro aseguró que en su hogar le educaron para tratar de conseguir que nadie le hiciera sentir mal por ser negra: "Mi madre luchó toda mi infancia para hacerme entender que ser negra no era malo. En mi casa era algo normal. Si los pequeños ven eso como algo normal es porque al menos en mi familia estamos haciendo las cosas bien. Y si aquí lo estamos haciendo bien, seguro que en otras casas también", añadió.

No obstante, y pese a que han pasado bastantes años desde que la atleta vivió su infancia, el racismo sigue presente en la sociedad. Así lo ha demostrado un hombre que ha comentado una publicación, en la que Peleteiro aparecía desmaquillándose después de su última vivita a La Resistencia, escribiendo emojis de plátanos.

La atleta está triunfando en redes con su respuesta a este ataque racista. Ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que aparece comiéndose un plátano: "Solo ofende el que puede, no el que quiere, querido Gorka", escribía en la publicación.