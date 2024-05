Ortega Cano atraviesa graves apuros económicos

José Ortega Cano vuelve a acaparar los titulares. Ahora al conocerse que está atravesando apuros económicos. Luis Pliego, director de Lecturas, ha realizado unas declaraciones al respecto en TardeAR en las que ha asegurado a que el extorero está viviendo momentos difíciles.

Esta situación también la han publicado en la revista mencionada, donde han apuntado a que Ortega podría haber comenzado a tener problemas económicos antes de su separación de Ana María Aldón. De hecho, han señalado que la participación de su exmujer en Supervivientesel pasado 2018 podría haber estado motivada por esta cuestión.

Por otra parte, Ana María Aldón ha revelado en sus últimas apariciones públicas e intervenciones televisivas que su expareja no estaba cumpliendo con sus obligaciones económicas: "La situación económica de Ortega Cano no es tan buena como podría parecer. Ana María Aldón ya disparó las alarmas cuando dijo que no podía pagar la pensión de su hijo", explicaba Pliego en el programa de Telecinco mencionado.

El diestro cuenta con un patrimonio importante, ya que invirtió en varios negocios entre los que se encuentran plazas de toros, fincas para entrenar perros, o la tienda de ropa que abrió su hija Gloria Camila. También tiene en propiedad un ático en Cádiz y una vivienda unifamiliar. No obstante, estas propiedades no le estarían dando más que quebraderos de cabeza.

Los problemas económicos que atraviesa Ortega Cano se deberían a unas "deudas del ayuntamiento": "Son impuestos impagados y luego es una deuda que él avaló. Yo cuento lo que hay en las notas. Pone que es un aval. Él avaló bancariamente a alguien y no se ha pagado el crédito, y eso está anotado en su casa". Esto significa que, sino paga el crédito, podrían incluso embargarle la vivienda.