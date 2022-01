Que el perro está considerado como el mejor amigo del hombre es algo indiscutible, pero en ocasiones se convierte en motivo de recelo o susto, puesto que hay muchas personas a las que les da miedo este animal o, simplemente, que prefieren que no se acerque (sobre todo si están con niños) si no lo conocen y, por tanto, no saben cuál puede ser su reacción. En estas situación, en las que todos nos hemos encontrado alguna vez, lo mejor es intentar ahuyentar al perro para evitar un posible enfrentamiento. Pero, ¿cómo hacerlo?