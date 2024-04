Declaraciones de Joaquín Miguel Barceló, amigo de la infancia del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP, Eduardo Zaplana, ha confesado en el juicio por el caso Erial que "era el testaferro" del 'expresident' valenciano. "Me pidió que me encargase de su dinero porque él estaba en política y lo hice. Me lo pidió como favor y al principio lo vi lícito", ha relatado Barceló en su declaración ante la Audiencia de Valencia.