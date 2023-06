Revista de Sociedad llegará este viernes con una nueva edición a partir de las 21.30 horas y de la mano de Susana Ollero.

En este programa se dará toda la información sobre el libro `Arizona in love´, la nueva novela de la influencer Carmen M. Darie, más conocida como The Romantic Corner. Se trata de una novela romántica new adult y que habla de la historia entre Scarlett y Cristopher. Carmen M. Darie es creadora de contenido en redes sociales y gestiona diversos canales en los que comparte vídeos a diario. Nació en Pitesti, Rumanía y con seis años se mudó con su familia a España. Cursó sus estudios universitarios y se graduó en Publicidad y Relaciones Públicas. Se enamoró de México hace dos años y ahora se centra en viajar por el país creando vídeos para YouTube y directos en Twitch sobre cultura, gastronomía y tradiciones mexicanas.

La portada de esta semana, será para la Casa Ronald McDonald de València en la que hablará de su décimo aniversario y del sorteo de los 10 últimos dorsales para el Maratón Valencia Trinidad Alfonso en una edición en la que es la entidad solidaria de la prueba. Para ello, hasta diez embajadores de diferentes ámbitos colaboran en esta iniciativa con el ánimo de obtener aportaciones que ayuden a su labor de acogimiento a las familias que tienen a sus hijos ingresados con enfermedades graves. Las donaciones tienen un valor de 10 euros y permiten obtener participaciones de cara a poder conseguir un dorsal para el maratón del próximo 3 de diciembre. Hay que destacar que la carrera agotó los 33.000 dorsales disponibles hace unas semanas.

El magazine en la sección de sueños hablará de cómo afecta el calor al descanso en esta época del año en que las temperaturas apenas dan tregua durante la noche. En Alma de Empresa, Carmen Pacheco, fundadora y CEO de Lavani Jewels será la protagonista de esta semana.

En Vents de Festa la colaboradora del programa, Ana Muñoz, mostrará el proceso de elaboración de los ninots para las Hogueras de Alicante. La música pondrá como es habitual el punto y final al espacio. En esta ocasión llegará de la mano de Hecky y que presentará su primer disco `Snowyblack´.