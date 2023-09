Así han decidido los profesores de Colegio Miguel de Cervantes de Xirivella tomarse la vuelta al cole. Con pitidos y atuendo playero esta original bienvenida ha hecho que por un momento los estudiantes olviden que el verano ha llegado a su fin y ha arrancado las sonrisas a padres y alumnos, todo con el objetivo de facilitar el primer día de cole a los pequeños y desdramatizar la vuelta a las aulas.

No han faltado las sombrillas, las toallas, las colchonetas hinchables, las maletas, los sombreros y hasta los socorristas, porque la seguridad es lo primero. Pero sobre todo, lo que no ha faltado es la simpatía y la pasión que ponen estos docentes en su trabajo por hacer de los pequeños de la casa unas personitas capaces de todo en la vida, pero sobre todo de ser felices.

Y es que al ritmo de Come on, Barbie, let's go party la vuelta al cole se vuelve mucho más amena.