La ciutat de Bibracte, a la Borgonya francesa, hui ja no existeix, però va haver un temps en el qual allí va tindre lloc una de les més feres batalles entre romans i gals que va desencadenar la guerra de las Galias l'any 58 a. C.

Una batalla en la qual un dels seus protagonistes, Juli Cèsar, torna fins als nostres dies gràcies al mestratge de qui més coneix a este gran personatge de la nostra història, Santiago Posteguillo.

I és que, Maldita Roma, és l'últim llibre de l'escriptor valencià, que dijous passat va signar llibres en el Corte Inglés de Colón, i que narra, a través de 900 pàgines, l'inici d'esta famosa guerra, i que marca la segona part de la saga de sis llibres en la qual l'autor valencià s'ha embarcat per a contar-nos la vida del dictador romà.

La llibreria d'El Corte Inglés de Colón s'ha convertit en un referent per a escriptors i amants de la literatura. Per això, ningú es va voler perdre esta signatura de llibres, en la qual seguidors de totes les edats es van acostar fins allí per a conéixer de prop al creador de la saga dedicada al gran personatge de la Roma Clàssica.

Batalles, aventures, traïcions i ambició. Tot això i més trobarem en Maldita Roma.

Una novel·la magistral que ens parla sobre l'autèntic preu del poder, i a un home en la plenitud del seu talent estratègic i militar, que inicia el seu difícil ascens al poder.