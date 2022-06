La familia de Amparo Montalvá González, la mujer de 52 años asesinada este martes en Alzira presuntamente por su compañero sentimental, que aún sigue en paradero desconocido, jamás detectó señales de que estuviera siendo víctima de un maltratador. Tomás, el hermano de Amparo, asegura que «a mí ese hombre no me gustaba, pero tengo que reconocer que su comportamiento no hacía esperar esto. Nunca hubo indicios de que la maltratase, ni mi hermana nos dijo que lo hiciera. No lo vimos venir», lamenta. "Tenían discusiones, y él se iba y luego volvía, pero nada más allá de eso que nosotros pudiésemos percibir", asegura el hermano.

Es ahora, tras su asesinato, cuando los amigos de la víctima han comenzado a manifestar que sí observaron algunas señales que cobran sentido. "Era bastante celoso, y en los últimos días, mucho más, nos dicen algunas personas" próximas a Amparo, confiesa Tomás, que este viernes pedía a través de Levante-EMV que "todos nos impliquemos en luchar contra la plaga" de la violencia machista, Las discusiones, los celos y el control sobre ella, que se habían intensificado en estos días, habían llevado a Amparo a tomar la decisión definitiva de romper la relación, cada vez más tóxica. "El día anterior tuvieron una discusión muy fuerte y estoy convencido de que mi hermana le dijo que lo dejaba definitivamente. Y ahí debió decidirlo, porque el martes él ya no fue al cursillo que recibía en IDEA [la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alzira]". "A mi hermana la ha matado uno de dentro. Nunca imaginé que esto pasara en mi casa" En este sentido, el grupo de Homicidios de la Policía Nacional de València sospecha que esa mañana él acudió directamente desde su casa a la de ella con la intención homicida clara, y que el crimen debió cometerlo entre las 13.00 y las 13.30 horas, ya que desde la una y media de la tarde el teléfono del presunto asesino está apagado. Y él, desaparecido. Mientras prosigue su búsqueda, la familia de Amparo, la primera víctima mortal de la violencia machista este año en la C. Valenciana, se prepara para el fin de semana más duro. Este sábado reciben su cuerpo, al que velarán en el tanatorio Ciutat de Alzira, y el domingo está previsto el entierro tras la misa de funeral en la Parroquia de la Virgen del Lluch. La familia pide el máximo respeto y que solo acuda su círculo más próximo para poder "darle ese último adiós en la más estricta intimidad". ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez. Alzira clama contra la violencia machista por cuarta vez desde 2004