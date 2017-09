Deu anys al servei de l'educació

El Congrés d'Educació «Josep Lluís Bausset» de l'Alcúdia, que se celebrarà entre el 28 i el 30 de setembre, arriba enguany a la desena edició. Deu anys que han donat per a molt i al capdavant dels quals hi ha un comité organitzador que, any rere any, treballa perquè al setembre la localitat siga capital de la reflexió i l'aprenentatge. Catedràtics, escriptors, investigadors i experts en matèries diverses participen anualment en un simposi al qual acudixen vora 400 persones inscrites.

El coordinador de l'aplec, Luis Suñer, explica que els orígens del Congrés de l'Alcúdia, com es coneix popularment, es remunten a les I Jornades d'Educació organitzades per la Confluència-340 el 2001. Sota este nom, amb una clara referència a la carretera que unia les diferents localitats dels membres del comité organitzador, un grup de directors d'escoles i instituts públics de la Ribera i altres persones apassionades per l'ensenyament engegaren un projecte que apostava per analitzar, reflexionar i aportar idees a la comunitat educativa. A poc a poc, estes jornades evolucionaren fins a convertir-se en el que hui és el Congrés d'Educació «Josep Lluís Bausset».

Suñer assenyala que entre els objectius del Congrés hi ha el de proporcionar als assistents un espai útil per a la formació, la discussió i el consens sobre l'educació del present i del futur. Així com ser un fòrum d'innovació i de divulgació de noves metodologies.

Enguany la Casa de la Cultura de l'Alcúdia acollirà, com és costum, tot un seguit de primeres espases, entre les quals destaca Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Pau; la investigadora i professora universitària Gemma Lluch; l'escriptora Isabel-Clara Simó; la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs; la doctora en Tecnologia Educativa Mar Camacho, i Manuel Delgado Ruiz, doctor en Antropologia.