Més de 180 obres opten als premis Literaris Ciutat d'Alzira

Divendres se celebra el lliurament de la XXIX edició dels Premis Literaris Ciutat d´Alzira a la Sala Rex Natura, una cita que amb el temps s´ha consolidat com un dels referents culturals més importants dins dels certàmens literaris en la nostra llengua. Més de 180 originals opten a ser reconeguts en uns premis que enguany reparteixen fins a 72.000 euros en huit modalitats.

El veredicte dels premis es farà públic la nit de divendres en el transcurs del tradicional sopar literari, a excepció d´algunes modalitats, on ja es coneixen els guanyadors. Pepa Juan, dramaturga i actriu, ha obtingut el XII Premi de Teatre Ciutat d´Alzira Palanca i Roca amb Acompanya´m en la nit, mentre que Leandro Sagristà és el guanyador del XXII Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil amb la novel·la El misteri de la casa Folch i l´obra de Ximo Cerdà, Un mocador de pirata, ha sigut l´escollida entre els originals presentats al XXII Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre. Per la seua banda, el II Premi Internacional Enric Solbes d´Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna ha estat declarat desert. En qualsevol cas, tots els guanyadors rebran l´estatueta dissenyada per Manuel Boix durant el sopar del 10 de novembre.

Un prestigiós palmarés

Lluís-Anton Baulenas va ser el guanyador de la passada edició del Premi de Novel·la Ciutat d´Alzira amb l´obra Amics per sempre, una història que reflexiona sobre la Guerra dels Balcans i els Jocs Olímpics de Barcelona´92. Al llarg de les 29 edicions del certamen, són molts els autors i autores de renom que han estat guardonats en les diferents modalitats, com ara Isabel-Clara Simó, Silvestre Vilaplana, Carme Miquel, Josep Franco, Pasqual Alapont, Gemma Lienas, Urbà Lozano, Francesc Gisbert, Josep Ballester, Esperança Camps, Joan Pla, Joanjo Garcia, Lluís Miret i Raquel Ricart, entre molts altres.

Els Premis Literaris Ciutat d´Alzira tenen com a objectiu el foment de la cultura en valencià a través de la literatura contemporània. Per això, a banda del sopar de lliurament, hi ha una completa oferta cultural a la ciutat amb el cicle de conferències dels Premis Literaris Ciutat d´Alzira com a protagonista, però també amb exposicions, representacions teatrals, concerts i eixides culturals.