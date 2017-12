Raquel Andrés: "Als centres d'Educació Especial fem malabars, necessitem més suport"

Presidenta de l´associació de directors i directores dels col·legis d´educació especial públics (CEE). "Alguns no ens sentíem representats a les assemblees d´Infantil i Primària. Les nostres reivindicacions són tantes i tan específiques, que havia de fer-se una associació paral·lela", apunta Raquel Andrés (Xàtiva, 1982). "Enamorada" de la seua professió, presidix l´associació que en gener complirà dos anys, i des de fa nou cursos és la directora del CEE Gargasindi de Calp.

P En línies generals, quina valoració fan del nou Decret d´Educació Inclusiva?

R Som un grup heterogeni amb moltes opinions i arribar a un consens és complicat. Sí que tenim clar que xavals conductuals a nivell de salut mental no han d´estar en els nostres centres, tampoc els que tenen una discapacitat lleugera... Cal inclusió als centres ordinaris, sempre que hi haja gent superformada, que els equips directius i docents estiguen disposats a fer-ho i que la Conselleria dote de recursos. Si no, per a estar en una cadira al final de la classe, estan millor atesos en un centre específic.

P Quins diferents punts de vista hi ha sobre l´Educació Especial?

R Hi ha dos vessants: una que pensa que la inclusió ha de ser 100 % al centre ordinari i l´específic quedar-se com a centre de recursos o per a xiquets amb discapacitat molt greu; i altra que considera que el centre específic hauria de treballar per la vida laboral i ocupacional. Quan parlem d´inclusió no és únicament en l´etapa escolar, és fins que eixa persona acabe els seus dies, com qualsevol altra. Després de Primària i Secundària no tenen on anar: hi ha algun centre ocupacional, però els assistencials tenen llistes d´espera, i en el món laboral estan abandonats. Som els centres els que ens movem de forma autònoma i busquem un futur digne als alumnes, contactant amb ajuntaments i empreses. D´això hauria de preocupar-se l´Administració, perquè la inclusió també ha de donar-se en la vida adolescent i adulta.

P Per això als CEE van alumnes fins als 21 anys i, en algunos casos, fins als 24.

R Podríem reforçar més esta part professional si tinguérem més recursos. La demanda és altíssima, però hui dia no ens conten com a unitat i, per tant, no tenim recursos personals d´Audició i Llenguatge... És una de les nostres exigències.

P Quina és l´experiència de la inclusió al món laboral?

R Es senten realitzats, com qualsevol persona. Necessiten guanyar un sou, fer amistats, una rutina... els inclou a la vida. Per als perfils més ocupacionals falten centres més diversos, i per als més assistencials, places per a tots. Cal cobrir totes les realitats.

P El nou decret ordena una major coordinació entre Administració, serveis municipals...

R És imprescindible. D´entrada, demanem que, almenys, les tres províncies estiguen coordinades, per exemple, a nivell d´inspecció, perquè veiem diferències. Caldria començar per ahí, però també en Salut, Serveis Socials...

P També al decret, els CEE tenen una doble tasca: ser espais per a alumnes amb necessitats especials i també centres de formació.

R Estem d´acord, però s´ha de regular, perquè en les instruccions d´inici de curs ja apareixem com a centres de recursos, però en quin horari i amb quines persones? El centre ha de tindre formació per a poder assessorar i un horari per a fer-ho. Imagine que el decret ho regularà.

P Com és el dia a dia en una escola d´Educació Especial?

R Cada centre és un món i posa l´enfocament en una prioritat, perquè no tenim currículum. Les persones que treballem ací estem fetes d´altra pasta, perquè has d´estar totalment motivat i entregat. Hi ha alumnat que necessita molta atenció i també alumnat conductual greu, que desgasta molt. La dotació de recursos personals es fa amb un barem general segons el nombre d´alumnes. No hauria de ser així, perquè els xiquets no són números. Una de les nostres demandes és que deixen que l´equip educatiu amb orientadors i la supervisió de la inspecció diga quant personal necessita. Fem malabars i, per responsabilitat, més del que hauríem de fer. Necessitem més suport; han de visitar-nos i passar un dia amb nosaltres. No és una qüestió de far llàstima, pretenem ser justos amb qui ho necessita. Som centres educatius, no assistencials on vindre a passar el dia.

P Per què no hi ha currículum?

R No existix un currículum elaborat per la conselleria per als centres específics. Tenim molta flexibilitat: amb alguns alumnes treballem en uns mínims molt mínims i altres tenen una escriptura i comprensió perfecta. Un currículum hauria de comprendre esta realitat.

P Si els CEIP demanen tindre infermeres, als CEE són encara més necessàries, no?

R Molts centres tenim infermera a temps complet, però altres no, només migdia i van des del Centre de Salut. Això no es pot consentir. Ha d´estar a temps complet i la gestió ha de ser des d´una borsa d´infermeres escolars. Des del curs passat esperem ordinadors on posar l´Abucasis -programa per a l´accés directe a l´historial mèdic-. Va ser una promesa del conseller. Per favor, que la complisca.

P Per què ha d´apostar la societat i l´Administració pels CEE?

R No hem de buscar cap benefici. Són alumnes i és educació i, per tant, s´ha d´invertir en ella, sense tindre una visió de llàstima, només per dret.

P Com ha evolucionat l´Educació Especial en els últims anys?

R Estem en un moment transformador. Ja no són els centres d´abans, ara hi ha molta formació específica i activitat: tertúlies literàries, grups interactius, música, teatre... es fan coses molt potents.

P Amb què es queda de la tasca?

R És dur però també hi ha moltes satisfaccions i no hi ha dos dies iguals. La lluita és amb l´Administració; necessitem més suport perquè ens siga un poc més fàcil la nostra tasca. Seria molt millor amb recursos i consideració.

P I de la faena directiva?

R És molt més dura. La part pedagògica és meravellosa, però la burocràtica és molt dolenta: ÍTACA no està preparada per als CEE; la gestió dels menjadors és nefasta perquè no arriba de la conselleria la quantia que correspon per a pagar les cuidadores necessàries... sempre has d´estar lluitant i això esgota.

P Hi ha més reivindicacions?

R Volem tindre comissions de servei, com les aules CyL o les hospitalàries, perquè vinguen professionals amb un perfil concret; dins d´alguns centres van a fer-se aules conductuals, que han sigut destinades en els CEE, però nosaltres no som un caixó desastre; i també volem una figura a la qual dirigir-nos en la Conselleria.

P Com funciona el nou Cefire d´Inclusiva?

R Estan fent moltes coses i molt bé, estic molt sorpresa. Ja han vingut a vore´ns i ens han cridat per a fer formacions. Feia falta.