L'IVAJ anima a mostrar el Patrimoni Mundial

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) anima a les classes de 6é de Primària dels centres educatius valencians a participar en el concurs de vídeos convocat per la Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils (REAJ).

Per a participar, les escoles hauran de presentar un vídeo de quatre minuts sobre el tema «Un viatge pel Patrimoni de la meua Comunitat». El format és totalment lliure: pot ser una explicació, una entrevista, un espot, una representació teatral, un ball, una cançó, etc. o qualsevol altre format que servisca per a donar a conèixer el Patrimoni Mundial i els albergs de la Comunitat Valenciana.



Què es pot gravar?

El termini d'inscripció en el concurs és fins al 12 de març de 2018 a les 15:00 hores, li seguirà una votació en línia i la deliberació del jurat serà del 20 de març al 20 d'abril de 2018. L'anunci dels equips guanyadors es produirà el 25 d'abril. En esta edició hi ha dos premis, un per al col·legi guanyador dotat amb 5.000 euros per a visitar béns declarats Patrimoni Mundial amb allotjament en albergs de la xarxa i l'altre serà una equipació esportiva valorada en 1.000 euros a sortejar entre tots els col·legis participants.

A la Comunitat Valenciana entren en la categoria de Patrimoni Material de la Humanitat: l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani, la Llotja de la Seda de València i el Palmerar d'Elx, mentre que en la categoria Immaterial han sigut reconeguts el Misteri d'Elx, les Festes de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, la dieta mediterrània, el Tribunal de les Aigües de la Vega de València i les Falles de València.

A més, hi ha albergs públics a Benicàssim, Castelló, Benicarló, Biar, Alborache, Piles i Teulada-Moraira; i privats a Venta del Moro, València, Calp i Sant Vicent del Raspeig.

Les bases completes estan disponibles en el web de REAJ ( https://reaj.com/patrimoniocolegios/).