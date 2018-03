La Universitat d'Alacant organitza una jornada d'intercanvi d'experiències d'educació plurilingüe

La Universitat d'Alacant obri el termini d'inscripció per a la jornada «Ensenyament i ús del valencià als centres educatius. Intercanvi d'experiències d'educació plurilingüe 2018», un espai per a compartir pràctiques educatives entre docents i estudiants universitaris que es realitzarà el 7 de juny a la Facultat d'Educació i que organitza anualment des de fa més d'una dècada un grup de docents voluntaris.

Durant l'esdeveniment, els ensenyants podran reflexionar sobre els reptes que planteja la normativa per la qual es regula i es promou el plurilingüisme en el sistema educatiu, aprendre com poden superar els obstacles que han sorgit i compartir idees per a millorar l'ensenyament de les llengües, especialment del valencià.

La jornada, que començarà a les 16 h i finalitzarà a les 20.30 h, s'inaugurarà amb la conferència «Conseqüències didàctiques del tractament integrat de llengües en un context plurilingüe», a càrrec d'Anna Marzà Ibáñez, professora de Didàctica de la Llengua i la Literatura a la Universitat Jaume I de Castelló. A continuació, començaran les comunicacions per etapes educatives, que es poden presentar fins el 30 d'abril a través del formulari d'inscripció que hi ha al web de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.



Inscripció fins al 28 de maig

L'objectiu d'aquesta iniciativa és posar en contacte els ensenyants i comunicar experiències pràctiques d'ensenyament de llengües als centres educatius, així com contribuir a la formació de docents que fan ensenyament en valencià o en llengua estrangera. Per a realitzar la inscripció com a assistent a la jornada, la Universitat d'Alacant ha habilitat al web de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana un formulari de sol·licitud que es pot completar fins al 28 de maig.