Donar valor experiencial a una part del temari

Quique Falcón és professor de Llengua castellana i Literatura d'Escuelas San José de València i tots els cursos encomana cartes al director al seu alumnat, ja que considera que «és fonamental donar-li valor experiencial a un temari que podria quedar-se en la rutina acadèmica i en la simple memorització». A més, incidix en què l'experiència lectora «és un dels puntals per al procés d'escriptura», que a l'alumnat li resulta «interessant escriure» i que «saber-se llegits també és un motiu de satisfacció per a ells», afegix.

Falcón es queixa de la falta de pensament crític que hi ha a la societat actual, per això anima als joves a opinar, i avisa de les «dures» generalitzacions que els adults fan sobre les generacions més joves. «Tal vegada els adults hauríem de revisar quin tipus de democràcia estem construint quan diguem que hi ha un pensament superficial, poc informat i amb falta d'opinió: el problema no són els joves, són els adults», afirma rotundament.

De fet, assegura que els joves sí que tenen opinions: «tal vegada no tenen les ferramentes per a saber articular-les i expressar-les, i per això els done l'art de l'escriptura». «A vegades em desespera la qualitat educativa i democràtica de l'opinió pública de la nostra societat i veig a estos joves i em plene d'esperança: m'ho fa vore l'alumnat!», exclama.