«Rigoletto arriba a les pantalles valencianes»

El Royal Opera House alçarà hui el teló de la seua temporada operística 2018 de directes en cinemes de tot el món (també els valencians) amb «Rigoletto», considerada per Verdi com la seua millor òpera. Des del Covent Garden de Londres i de la mà de Versió Digital, distribuïdora capdavantera de contingut alternatiu, la passió, engany, amor filial i venjança de l'òpera de Giuseppe Verdi, arribarà a més de 150 sales de tota Espanya.

Basada en l'obra teatral de l'autor francés Víctor Hugo, «El Rei es Divertix», l'elogiada producció de «Rigoletto» de David Mcvicar, situa la corrupció de la innocència en el centre mateix d'este melodrama. Les veus del baríton Dimitri Platanias en el rol de Rigoletto i la soprano Lucy Crowe com Gilda, donen vida a la tragèdia d'un bufó de la cort, que veu com la seua pròpia filla serà víctima del llibertí duc de Màntua, interpretat pel jove tenor Michael Fabiano. Baix la direcció musical d'Alexander Joel, els espectadors vibraran amb els nombres musicals com «La donna è mobile», els duos amb Rigoletto i el duc; i l'extraordinari quartet de l'Acte III.